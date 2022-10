Essonne : la comédie « Boeing Boeing » avec Paul Belmondo à Angerville le 18 novembre

Le vendredi 18 novembre 2022, Angerville accueille dans la salle polyvalente Guy-Bonin la comédie « Boeing Boeing » avec Paul Belmondo et Valérie Bègue. Le metteur en scène Philippe Hersen parie qu’elle saura faire rire le public du sud de l’Essonne

Philippe Hersen: Elle a un vrai potentiel comique digne d’une théâtre de boulevard avec des portes qui claquent, qui s’ouvrent et se referment avec les comédiens qui défilent. Ce style fonctionne toujours auprès des spectateurs et n’a pas vieilli. J’ai gardé la mise en scène des années 1960, mais je l’ai raccourci à 1h40 au lieu de 2h20. « Boeing Boeing » est une grosse marque du théâtre.

Philippe Hersen: C’est la première fois que je travaille avec cette troupe de comédiens. La comédienne Marie-Hélène Lentini qui joue la bonne et Paul Belmondo sont les deux rôles principaux de cette comédie. On a tout de suite pensé à Paul (ndlr : fils de Jean-Paul Belmondo) pour jouer le rôle du Don Juan, Bernard. Il impose un vrai rythme dans l’histoire et il a un charme sidérant comme ses trois maîtresses incarnées par Valérie Bègue, Jessica Mompiou et Julie Nicolet. Il y a une Française, une Allemande et une Américaine et elles sont toutes hôtesses de l’air.

Le Rep91 : Qui peut réserver une place pour voir sur scène « Boeing Boeing » lors de cette deuxième tournée ?

Philippe Hersen: La pièce s’adresse à tout public. Des

enfants de 8 ans sont venus voir le spectacle, ils ont

très bien compris et ont beaucoup ri. C’est une histoire qui fait rire toutes les générations. Il y a peut-être des spectateurs qui l’ont déjà vu jouer et qui prendront plaisir à revenir.

Le Rep91 : Quel message souhaitez-vous faire passer à travers cette pièce ?

Philippe Hersen: Le message à retenir, c’est que le rire est une priorité de nos jours ! Il faut ressortir de cette représentation mort de rire et venir nous voir lors de la séance de dédicaces juste après.

• Réservation à la mairie d’Angerville les mardis et mercredis de 13h30 à 17h30 et par téléphone : 01.64.95.20.14. Tarif : 25€ par personne.