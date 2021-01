Essonne : Concert de poche en direct ce soir à 19h30 depuis le Centre culturel René-Cassin de Dourdan

Le soir du vendredi 29 janvier, l’association Les Concerts de Poche organise une représentation en ligne de deux pianistes sur une scène culturelle de Dourdan.

Un concert chez vous sur votre télévision connectée, votre tablette ou encore votre smartphone. Il est accessible à tous les internautes et gratuit. Dans le cadre de la saison automne-hiver, Les Concerts de Poche proposent d’assister au récital de piano de Philippe Cassard et Cédric Pescia le vendredi 29 janvier à 19h30. L’interprétation de la 9e symphonie de Beethoven de ce duo d’artistes sera disponible via la chaîne YouTube de l’association.

Les deux pianistes joueront face-à-face en direct depuis le centre culturel René-Cassin à Dourdan, espace où le public devait se rendre pour assister au spectacle. L’événement organisé par les Concerts de Poche a pu être maintenu sous forme numérique avec le soutien de la commune de Dourdan, le Conseil départemental de l’Essonne, la DRAC Ile-de-France (Direction régionale des Affaires culturelles) et la Région.

Le format permet de garder également le temps d’échange en fin de concert. Il sera possible de poser des questions et partager des remarques via le chat Youtube ou par mail dès maintenant ([email protected]) sera organisé après le concert.

« Pas de concert sans atelier », dicton des Concerts de poche respecté

Depuis octobre dernier, des ateliers dits « longue durée » d’écriture et de chant choral ont été orchestrés au lycée Nikola-Tesla de Dourdan et à l’école du centre de Saint-Chéron. Trois journées d’ateliers « Musique en chantier », sur la création, l’interprétation et l’improvisation ont eu lieu en janvier dans différentes structures culturelles de Dourdan et Saint-Chéron.

L’association précise : « Les Concerts de Poche organisent chaque année 2000 ateliers musicaux et 125 concerts de musique classique, de jazz et d’opéra, avec de grands artistes, dans les campagnes, villages et quartiers. »

Lien du concert : http://bit.ly/Concert_29Jan ou se connecter sur la chaîne YouTube des Concerts de Poche dès 19h30.