Essonne (coronavirus) : Un printemps et un été sans tennis

Après le report de Roland-Garros en septembre, la Fédération française de tennis a décidé d’annuler l’ensemble des compétitions prévues jusqu’à fin août en raison de la pandémie de Covid-19.

Les raquettes et les balles vont être remisées pour un bon bout de temps. La Fédération française de tennis a pris la décision, ce jeudi, d’annuler les épreuves et les événements qui devaient être organisés entre les mois de mai et d’août.

Traditionnel rendez-vous du mois de mai, les championnats de France interclubs seniors par équipe n’auront donc pas lieu cette saison. L’équipe masculine de Saint-Michel Sports devra donc attendre l’année prochaine pour faire ses premiers pas en Nationale 1B.

Autres rendez-vous majeurs annulés, les championnats de France individuels, toutes catégories, qui étaient prévus en juin, juillet et août, les championnats de France de beach tennis seniors et 15/16 ans (phase régionale prévue les 20 et 21 juin ; phase finale prévue du 20 au 22 août) et les championnats de France de Padel (phase régionale prévue les 27 et 28 juin ; phase finale prévue du 25 au 27 septembre).

A ces épreuves, s’ajoutent les annulations des championnats de France de tennis-fauteuil individuels (du 25 au 28 juin) et par équipe (24-25 avril), le FFT Padel Tour (six étapes et un masters initialement programmés d’avril à octobre), les Raquettes Ados FFT (phase finale prévue les 13 et 14 juin) et les Raquettes FFT (qualifications prévues au printemps et phase finale programmée du 18 au 20 septembre), les championnats de France e-tennis (phase finale prévue initialement en mai) et bien sûr la Fête du Tennis (6-7 juin), qui est l’occasion pour beaucoup de clubs de terminer la saison dans la convivialité.

En ce qui concerne les championnats départementaux et régionaux par équipe ou individuels, les comités et les ligues ont le libre choix de maintenir, reporter ou d’annuler leur organisation (dès lors que les dispositions gouvernementales viendraient à l’autoriser). Si le championnat régional devait avoir lieu, il ne ferait pas l’objet d’une possibilité de qualification en championnats de France individuels ou de montée en championnat par équipes.

Quant aux classements des joueurs et joueuses, la FFT a pris la décision de les bloquer à l’issue du dernier classement mensuel calculé en mars. S’il y a reprise des compétitions, le classement mensuel sera à nouveau calculé et cela jusqu’à la fin de la saison, permettant ainsi aux joueurs et joueuses ayant le nombre de points suffisants de monter au classement mais en aucun cas de descendre.

Aymeric Fourel