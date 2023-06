Essonne : courir et savourer un plateau de fromages après, c’est possible à Mennecy

Essonne : courir et savourer un plateau de fromages après, c’est possible...

Chloé et Thibault Ravissac de la Fromagerie de Jade organisent des sessions de sport avec un plateau réconfortant à déguster après l’effort sur Mennecy.

Marcher ou bien courir en groupe et terminer avec un plateau de fromages, c’est une activité qui rassemble à chaque session des habitués et des nouveaux arrivants à Mennecy.

Une trentaine de personnes ont participé à la 4e édition de la course Run & Cheese de la Fromagerie de Jade. Ce vendredi 12 mai, les gérants ont fait la surprise d’offrir un t-shirt de sport avec le nom de cette animation conviviale qui convainc de plus en plus d’adeptes. Il y a un groupe de marche et un second de course. Le départ se fait toujours depuis la boutique. Chacun y va à son rythme durant 45 minutes avant de revenir au point de départ pour régaler les papilles.

La fromagerie menneçoise s’est installée en août 2021 au centre commercial de la Verville. Le mois d’après, était organisé la première Run & Cheese. « On aime le fromage, on a l’habitude d’aller courir, tout est réuni pour qu’on passe un bon moment », expliquent Sandra et Marina venues de Brétigny-sur-Orge. « Les gérants sont tellement sympas, ils sont jeunes, dynamiques, joyeux, courageux et ils ont de bons produits ! », énumère Gérard venu avec son épouse Pascale.

La date de la prochaine session n’est pas fixée. Il est recommandé de suivre la Fromagerie de Jade sur ses réseaux sociaux pour être au courant.

• Participation à 10 euros par personne. Facebook : « La Fromagerie de Jade »