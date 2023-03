Essonne : Dannemois va rendre hommage à Claude François ce week-end

Ce week-end sera marqué par le dévoilement d’une plaque au nom de Claude François à l’occasion du 45e anniversaire de sa disparition, le samedi 11 mars 1978.

La rue du Moulin sera baptisée rue du Moulin de Claude François à compter de ce samedi 11 mars. Ce sont les enfants de Claude François, Claude et Marc qui dévoileront cette plaque en présence de Fabien Kees, maire du village, et du préfet de l’Essonne Bertrand Gaume.

«Baptiser cette rue du nom de Claude François est une décision de la commune que nous avons prise pour répondre à un souhait de ces enfants. Nous pensons que cela était approprié pour le 45e anniversaire de sa disparition», confie Fabien Kees. Il faut dire que Dannemois est connu non seulement dans toute la France, mais également dans le monde. Le maire lui-même en fait l’expérience quand il voyage en France et même à l’étranger comme cela fut le cas il y a quelque temps à Edimbourg, en Ecosse.

Le dévoilement de la plaque, prévu le samedi 11 mars à 10h, marquera le début d’un week-end mettant à l’honneur Claude François. Le samedi et le dimanche, une exposition aura lieu à la Maison de la Culture avec la collection personnelle de Sébastien Fauvin, un fan de l’artiste. Le dimanche 12 mars à 10h, ce sera la cérémonie au cimetière, suivi d’une messe gospel en extérieur pour accueillir tout le public. « Les années précédentes, l’église était trop petite pour accueillir les centaines de personnes présentes pour la cérémonie. Le père Pascal Ouedrago a proposé de faire cette messe en extérieur», précise l’édile. Si jamais le temps n’est pas clément, elle aura lieu à l’intérieur de l’église. Enfin, le samedi et le dimanche, sur la place un espace de restauration et de rafraîchissement sera proposé avec bien sûr l’ambiance musicale reprenant tous les tubes de Claude François.

1500 personnes attendues par jour

Tout cela demande bien sûr beaucoup d’organisation, avec jusqu’à 1500 personnes attendues chaque jour pour ce 45e anniversaire. «Nous souhaitons assurer la tranquillité des habitants, la sécurité des visiteurs et marquer les esprits pour cet anniversaire », résume Fabien Kees.

Les visiteurs seront donc invités à se garer en périphérie du village dans les parkings prévus à cet effet. Plusieurs rues seront interdites à la circulation et des bénévoles seront à pied d’œuvre pour canaliser les flux. «Nous aurons une trentaine de bénévoles sur le terrain, issus de la réserve communale de sécurité civile de Dannemois», précise le maire. Une convention a été passée avec les communes de Yerres et de Saintry-sur-Seine pour avoir l’appui de leurs réserves communales respectives. Un plan de sécurité préparé largement en mont, avec deux réunions qui ont eu lieu en décembre 2022 puis au mois de février.

Bref, rien n’a été laissé au hasard pour que ce week-end permette d’honorer la mémoire de l’artiste dignement au cimetière et à l’église, puis de perpétuer la bonne humeur qu’il a instillée avec ses chansons. Des surprises sont prévues au cours du week-end, et la mairie a même édité des mugs et des stylos collectors pour ce 45e anniversaire, dont les bénéfices iront au Centre communal d’action sociale du village.