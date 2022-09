Essonne : dans les collèges, le département prépare les transitions

Les 100 collèges du département accueillent plus de 74000 élèves.

Pour le Conseil départemental de l’Essonne qui gère les collèges, les défis pour cette rentrée et les rentrées futures sont multiples. Le premier d’entre eux, c’est de faire face à la croissance démographique que connaît l’Essonne.

Ainsi, en 2021, 74000 collégiens effectuaient leur rentrée dans le Département, soit 5000 de plus que 5 ans auparavant. Une dynamique démographique qui va se poursuivre dans les années à venir.

Si tous les leviers sont utilisés pour accueillir ces nouveaux élèves, comme le réaménagement des établissements existant, la mise en place de bâtiments modulaires ou la modification des cartes scolaires, la construction de nouveaux établissements est indispensable.

En janvier prochain, la 1re pierre du futur collège du quartier Vilgénis de Massy sera posée. Il pourra accueillir 800 élèves dès la rentrée 2024. Trois autres collèges ouvriront leurs portes à la rentrée 2025 à Fleury-Mérogis, Gif-sur-Yvette et Wissous, pour un investissement de 118 millions d’euros. Au total, ces quatre nouveaux établissements pourront absorber une population de 3000 élèves.

L’autre transition à préparer, c’est la transition énergétique. Afin d’améliorer la performance énergétique de son patrimoine existant, 12,1 millions d’euros vont être consacrés à la rénovation des collèges des Sablons de Viry-Châtillon, le Village d’Evry-Courcouronnes, et du parc de Villeroy de Mennecy.

« L’objectif est de réduire la consommation d’énergie de 41% et les émissions de gaz à effet de serre de 44 %. Ce sont ainsi 40 000 m2 de bâtiments les plus énergivores qui sont concernés par ces travaux. Au total, le Département économisera 200 000 € sur sa facture énergétique annuelle », indiquent les services départementaux. De l’isolation plus performante, à l’éclairage LED plus économe, au changement de menuiseries ou à l’installation de panneaux photovoltaïques, aucune solution n’est laissée de côté pour devenir plus performant.

Enfin, la dernière transition est pédagogique. Le Département continue la distribution d’ordinateurs portables pour réduire la fracture numérique. En octobre, 25000 nouveaux PC portables seront déployés pour les collègiens. A la rentrée 2023, tous les élèves seront dotés pour un investissement global de 8 millions d’euros. L’environnement numérique de travail (ENT) va également voir plusieurs mises à jour dans les semaines à venir. Celui-ci est également proposé aux communes. Déjà 26 communes ont adhéré au groupement de commandes départemental, ce qui bénéficiera à 7500 élèves.

Dernière nouveauté enfin, l’organisation d’une dictée départementale pour les collégiens, en collaboration avec l’auteur Abel Quentin qui a reçu le prix de Flore 2021 pour son livre « Le voyant d’Etampes ».