Essonne : décès de Jean-Marie Delaval, élu 25 ans au conseil de Janville-sur-Juine

Impliqué dans la vie associative et municipale, Jean-Marie Delaval est décédé à l’âge de 90 ans le mardi 31 janvier.

Elu pendant 25 ans au Conseil municipal, impliqué dans la vie locale et associative, passionné par la nature, Jean-Marie Delaval s’est éteint la semaine dernière à l’âge de 90 ans. Un homme généreux, curieux et amoureux de la nature, c’est ce que conservent en mémoire ceux qui l’ont bien connu.

L’engagement municipal de Jean-Marie Delaval avait commencé en 1989, durant le mandat de maire d’Anne-Marie Balançon. «Nous ne nous connaissions pas à l’époque. Il est devenu maire-adjoint chargé de la communication, et au cours du mandat j’ai découvert une personne sensible, qui s’intéressait à tout et d’une grande curiosité intellectuelle », confie Anne-Marie Balançon.

Jean-Marie Delaval restera engagé au cours des mandats suivants, cette fois avec Francis Chalot, maire de 1995 à 2014. «J’ai été élu pendant 25 ans avec Jean-Marie et de l’amitié s’est créé au fil du temps. Je conserverai le souvenir de quelqu’un de généreux, qui ne comptait pas son temps dans son travail pour l’intérêt général», note l’ancien maire.

En tant qu’élu, il avait contribué à mettre l’art au premier plan à Janville-sur-Juine notamment avec le Salon d’Automne qu’il a porté jusqu’à sa 28e édition en 2021. «C’est grâce à son initiative que le salon avait vu le jour. Avec Jacqueline, son épouse, ils allaient voir de nombreuses expositions, drainaient des renseignements pour organiser chaque année cet événement», se souvient Anne-Marie Balançon.

Son havre de paix était dans sa maison située dans le hameau de Gillevoisin au bord de la Juine. Jean-Marie Delaval était donc destiné à siéger au sein du Syndicat de la rivière la Juine et de ses affluents (Siarja). Il en fut le président de 2008 à 2014.

«C’est sous sa mandature que le Syndicat a signé le 1er Contrat de Bassin de la Juine, regroupant 42 communes, 14 syndicats intercommunaux, 2 intercommunalités et les 3 partenaires financiers Agence de l’eau Seine-Normandie, Région et Département autour d’un programme commun et partagé de gestion et de protection de la ressource en eau», rappelle Maryvonne Siebenaler, présidente du Siarja.

Il a étendu l’accompagnement du syndicat à l’ensemble des communes du bassin et sur toutes les thématiques liées à la protection de l’eau. «Il a ainsi construit les fondations de la prise de la nouvelle compétence GEMAPI et a engagé les missions socles autour des rivières, des zones humides, de la lutte contre l’utilisation des produits phytosanitaires, via le programme Phyt’Eaux Juine, ou encore de la gestion alternative des eaux pluviales», complète-t-elle.

« Sur des sujets qui pouvaient faire polémique, c’était un homme ouvert à la discussion et a fait un bon mandat comme président du syndicat», estime Francis Chalot. «Il savait faire l’unanimité parmi ses pairs», confirme Maryvonne Siebenaler. C’était aussi le cas parmi les agents qui appréciaient sa proximité et sa bienveillance.

Avec Jacqueline, ils avaient créé un jardin extraordinaire dans leur propriété qu’ils ouvraient au public deux fois par an, pour l’opération Jardins secrets, secrets de jardin. «Ils étaient des pionniers dans le Département pour ouvrir leur jardin au public », note Francis Chalot. Des visites au cours desquelles des centaines de visiteurs venaient parfois au cours d’un week-end découvrir un lieu paradisiaque.

Leur jardin, la Symphorine, qu’ils avaient sculpté au fil des ans avec exigence, comportait une multitude de scènes qu’ils expliquaient avec passion aux visiteurs. Partageant leurs réussites et leurs erreurs avec humilité, et se voulant toujours pédagogue auprès de tous. Avec Jacqueline, ils étaient des piliers des Jardiniers en Essonne.

«On s’entendait bien, car c’était un amoureux de la nature, des jardins, un homme gentil et solidaire », conclut Francis Chalot. La cérémonie religieuse pour les obsèques de Jean-Marie Delaval aura lieu ce jeudi 9 février à 11h en l’église de Janville-sur-Juine. Il sera inhumé à Chamarande, dont il était originaire, et dont son père avait été le maire de 1973 à 1983, à côté de son épouse décédée l’été dernier.