Essonne : décès de Pierre Dodoz, ancien maire d’Ollainville de 1994 à 2014

Le dimanche 16 mai 2021, le maire honoraire de la commune d’Ollainville est décédé.

Pierre Dodoz n’est plus. Il s’en est allé des suites d’une longue maladie à l’âge de 75 ans. « C’était une grande figure de la commune, confie le maire actuel Jean-Michel Giraudeau. Je l’ai connu il y a plus de trente ans, il était l’instituteur de mes enfants et j’ai été un de ses conseillers municipaux puis son adjoint à la Culture trois mandats de suite avant d’être maire à mon tour. »

Pierre Dodoz a marqué la commune d’Ollainville lorsqu’il a porté son écharpe de maire durant quatre mandats consécutifs, de 1994 à 2014. Depuis, il était toujours présent en mairie en tant que maire honoraire.