Essonne : découvrez la Pergola de la Douce France à Etampes le 24 août

Le samedi 24 août, immergez-vous dans l’Art Déco à Étampesen visitant la Pergola de la Douce France.

Les amateurs d’art et d’architecture sont attendus à la visite d’un lieu emblématique de la commune d’Etampes, la Pergola de la Douce France. Ce chef-d’œuvre de l’Art Déco, installé à Etampes depuis 1935 et restaurée en 2005, ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle de l’office de tourisme étampois Sud-Essonne le samedi 24 août à 15h. La réservation est obligatoire, soit par téléphone au 01.64.94.99.10, soit par mail [email protected].

La Pergola de la Douce France est un ensemble sculpté monumental autour des légendes celtiques. Cette visite guidée invite le grand public à plonger dans le passé à travers des détails raffinés, des motifs géométriques et des matériaux luxueux qui caractérisent cette période emblématique. Plusieurs artistes ont participé à la création des sculptures en taille sur les 18 faces : l’atelier Seguin, Joachim Costa, les sculpteurs animaliers Georges Hilbert et François Pompon, Raoul Lamourdedieu, un des artistes ayant réalisé des sculptures de la fontaine du palais de Tokyo, le peintre et sculpteur argentin Pablo Manès, les frères jumeaux Jan et Joël Martel, Louis-Henri Nicot, professeur à l’École des arts appliqués Olivier-de-Serres médaillé d’or au Salon des artistes français, Georges Saupique, auteur d’une des sculptures en bronze du Mémorial de la France combattante au mont Valérien et le peintre et sculpteur français d’origine biélorusse Ossip Zadkine.

Renseignements

Horaires : le samedi 24 août à 15h

Tarifs : plein tarif 7€, demi-tarif 3,50€ (réservé aux étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, et personnes de 65 ans et plus), gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire : 01.64.94.99.10 ou [email protected]