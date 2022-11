Essonne : Découvrez Nils, candidat champcueillois de la saison 11 du Meilleur Pâtissier

Après Reine originaire de Dourdan dans la saison 9 du Meilleur Pâtissier, voici Nils de Champcueil ! Il fait partie des candidats de la saison 11 de l’émission diffusée sur M6.

Cet habitant de Champcueil a déménagé à Levallois-Perret le temps de ses études. Il est doctorant en finances à Paris. L’homme âgé de 27 ans a décroché deux fois le tablier bleu du Pâtissier de la semaine.

J’ai commencé la pâtisserie avec un livre de recettes de Cyril Lignac offert par ma mère à Noël (ndlr : « La pâtisserie » de Cyril Lignac aux éditions de la Martinière). C’est un pâtissier qui m’inspire beaucoup : il travaille des produits simples comme le caramel, la vanille, le spéculoos, et il les rend délicats. Je me suis pris au jeu et j’ai enchaîné toutes les recettes de la plus facile à la plus complexe. Il y a deux ans, j’ai eu le déclic pour m’inscrire, mais je n’ai pas été sélectionné. Je me suis réinscris l’année suivante, toujours rien et c’est l’année où je n’ai pas renouvelé ma candidature que j’ai été repéré avec mon compte Instagram qui parle de pâtisserie (@ nils_lmp11).

Je suis passé par plusieurs émotions et ça y allait crescendo. Quand on voit le château, puis la tente, on se dit ça y est, c’est du concret ! On tisse des liens entre les candidats et c’est super. C’était un mélange d’émerveillement et de gros stress. Nous avons la chance de rencontrer de grands chefs exceptionnels comme Anne Coruble de l’Hôtel « The Péninsula » à Paris que je ne connaissais pas avant le concours. On a eu un très bon feeling et c’est grâce à toutes ces rencontres que l’on progresse au fil des semaines.

Le Républicain : Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu’est-ce que ce passage à la télévision a révélé en vous ?

J’ai été marqué par le très bon niveau des candidats. On est tous de gros passionnés capables de parler de pâtisserie du matin jusqu’à minuit. Le classement de cette année se joue vraiment sur les petits détails.

Je suis un compétiteur dans l’âme. Je suis concentré dans toutes les activités que je peux faire à droite et à gauche comme le laser-game et le golf avec mon père qui est un ancien professionnel. Il y a une chose qui a surpris mes proches, c’est que je suis très blagueur, je suis le farceur du groupe, car on a la chance d’avoir une belle cohésion d’équipe. On s’est d’ailleurs tous retrouvé il y a peu dans le sud de la France.

Comment présentez-vous votre style de pâtisserie ?

Ma pâtisserie est gourmande, épurée et précise. Je suis plutôt maniaque comme on a pu le voir avec le gâteau champ de lavande lors de l’épisode spéciale Provence.

Le Républicain : Quelle est la pâtisserie que vous aimez le plus faire ?

Sans hésitation, ce sont les crêpes. J’ai d’ailleurs amené ma grande crêpière dans la valise et cela m’a servi pour mon gâteau de crêpes !

Le Républicain : Quelle est la pâtisserie que vous adorez déguster ?

J’adore l’éclair au chocolat, surtout celui du chef Yann Brys à la pâtisserie « Le Tourbillon » à Saulx-les-Chartreux. Il est incroyable avec un chocolat intense et crémeux. On a de la chance d’avoir un Meilleur ouvrier de France en Essonne !

Le Républicain : Cyril Lignac, pâtissier et jury du Meilleur Pâtissier, vous a dit à plusieurs reprises qu’il verrait bien vos pâtisseries dans sa boutique, vous avez déjà obtenu deux tabliers bleus, est-ce que cela vous donne envie de vous lancer dans ce domaine ?

A force qu’il me le dise, je vais finir par ouvrir une boutique juste devant la sienne (rires). On verra ce que l’avenir réserve. Je fais des ateliers de pâtisserie dans les magasins Zodio de Massy et Sainte-Geneviève-des-Bois.