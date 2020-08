Essonne : dégâts et inondations après les orages

#Ops | 🚨 En raison des intempéries, des chutes d'objets et inondations nous sont signalées. Retrouvez-les sous ce tweet.

➡️ Suivez les comptes officiels et #Météo91

🔁 #RT au plus grand nombre.

🆘 En cas d'urgence, ne prenez pas de risques inutiles et appelez les secours. pic.twitter.com/FN3BG9d1nP

— Gendarmerie de l'Essonne (@Gendarmerie_091) August 11, 2020

Ainsi, à Limours, un feu tricolore est tombé sur la route départementale 988. Les militaires avaient mis en place une déviation. A Fontenay-les-Briis, c’est un arbre qui menaçait de tomber sur la RD3. Sur place, les gendarmes conseillaient d’éviter le secteur. Après leur intervention, les routes étaient de nouveau praticables.

Des câbles électriques sont aussi tombés sur la RD152 à Bruyères-le-Châtel. Enedis s’est rendu sur place. Du côté de Villejust et de Dourdan, on signalait des inondations dans certaines rues. La gendarmerie appelait hier à la plus grande prudence. Sur Facebook, la mairie de Dourdan tenait à rassurer ses habitants :

INONDATIONS 💦Suite aux violentes pluies orageuses qui se sont abattues sur la commune, nos agents municipaux sont à… Publiée par Mairie de Dourdan sur Mardi 11 août 2020

Vigilance jaune orange pour les pluies et inondations

Les eaux sont également montées à Longjumeau, provoquant la fermeture de plusieurs rues du centre-ville, notamment l’avenue du Général de Gaulle, la rue Léontine Sohier, la rue du président Mitterrand ou encore celle de l’Yvette. Deux heures après, la mairie indiquait sur Facebook la réouverture des rues Sohier et de l’Yvette.

Concernant les jours à venir, selon Météo France, les températures devraient encore rester au dessus des normales de saison. Ce mercredi, les maximales devraient atteindre 34 degrés, pour descendre à 28 jeudi puis 26 vendredi. Des orages épars sont prévus pour aujourd’hui et demain. La journée de vendredi devrait voir quelques averses, avant un temps ensoleillé vendredi. N’oublions pas que l’Essonne est toujours en vigilance rouge concernant la canicule, et en jaune orange pour les pluies et inondations.