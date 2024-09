Essonne : démission du maire de Milly-la-Forêt, Patrice Sainsard

Patrice Sainsard, maire de Milly-la-Forêt depuis 2016, a annoncé sa démission ce mardi 17 septembre.

Huit ans à la tête de la mairie et, avant cela, 15 ans en tant que premier adjoint de la commune. Personne ne pourra dire que Patrice Sainsard ne s’est pas consacré sans compter pour sa ville, Milly-la-Forêt. Après quasiment un quart de siècle en responsabilité, il a donc décidé de passer la main.

Le 16 septembre dernier, il a eu 70 ans. Le moment pour lui de passer à une autre étape de sa vie. « Lorsqu’on est élu, on sacrifie beaucoup de choses, notamment du côté de sa vie de famille. J’ai envie maintenant de passer du temps avec mes proches », insiste-t-il. Car, lorsqu’on se dévoue pour les autres, on a moins de temps pour les siens. Patrice Sainsard vient d’en faire l’amère expérience après la disparition d’un ami proche récemment, un ami avec lequel il aurait aimé pouvoir faire tant de choses.

Un amoureux de sa ville

Lorsqu’il regarde le chemin parcouru, c’est avec l’humilité et la modestie qui le caractérise. Patrice Sainsard qui a toujours vécu dans la commune, hormis durant ses études, n’avait pas d’ambition politique. « Je n’avais jamais eu l’ambition d’être maire. J’étais parti avec François Orcel en 2001 avec pour seule ambition de travailler pour ma ville. Je voulais que Milly-la-Forêt se développe », se souvient-il.

Et c’est précisément pour cela que François Orcel, maire de 2001 à 2016, l’avait choisi. « Patrice a d’abord été adjoint à l’urbanisme à partir de 2001, puis il est devenu mon premier adjoint en 2001. C’est un mec discret, précis. C’est surtout un homme de dossier, un amoureux de sa ville. C’est pour ça que je l’avais choisi. Si je n’étais pas là ou que j’avais un souci, je savais que je pouvais compter sur lui. C’est un homme dévoué », détaille-t-il.

Ces qualités, et le travail rigoureux mené durant ces années, avaient fait de Patrice Sainsard son successeur logique. Pour ce dernier, ce n’était pas évident. « Je ne me sentais pas capable d’être maire », avoue Patrice Sainsard. Mais il s’est attelé à la tâche avec le même sérieux et la même implication qu’il a toujours mis dans ses missions. « Pour Milly, il a fait de bonnes choses, la maison de santé, la réfection de la halle, celle de la chapelle qui est en cours. Cela a été un bon choix, et les gens l’aiment bien, car c’est un homme qui a le souci des autres », analyse François Orcel.

Sa récompense : le témoignage des habitants

Et lorsqu’on demande à Patrice Sainsard quel est son meilleur souvenir de ces années, ce n’est pas un projet ou une réalisation qu’il pointe du doigt. « Mon plus beau souvenir, c’est de voir Milly comme il est aujourd’hui. Ce sont aussi les rencontres qui ont permis de faire avancer certains projets. Le relationnel, je pense, est pour beaucoup dans la réussite d’un élu », indique-t-il, se souvenant d’une visite à la Région à Saint-Ouen qui a permis d’enclencher le projet de maison de santé. Autre satisfaction, voir la halle qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec une pensée pour ses petits-enfants « qui pourront la regarder en se disant que leur grand-père a permis de réaliser ce projet très important, d’un coût monstrueux, avec un reste à charge raisonnable pour la ville ».

La réussite à Milly, elle ne se mesure pas à coup de médailles reçues ou d’officiels en visite. Au contraire, c’est celle des gens croisés dans la rue qui disent ce qu’ils pensent. Comme cette personne qui faisait des photos de la ville croisée il y a quelques semaines. « Elle me disait être venue de Châteaudun pour voir sa fille qui vit à Milly, et vouloir immortaliser une ville qui peut être belle, propre et fleurie », témoigne Patrice Sainsard.

Etre maire, c’est aussi gérer des situations plus complexes. « Le plus difficile pour un maire, c’est d’apprendre à dire non. Les gens viennent nous voir et pensent toujours qu’on est capable de faire des miracles, et on ne peut pas toujours résoudre leurs problèmes. Pour moi, qui suis assez émotif, cela n’a pas toujours été facile », avoue-t-il.

Alors que la nouvelle de son départ a fait le tour de la ville, les premières réactions l’ont déjà touché. « Les premiers échos que j’ai eus sont que les gens sont tristes de me voir partir. Je ne m’y attendais pas », souffle-t-il. Mais, à l’inverse d’un Premier ministre qui voit sa popularité monter une fois parti, peut-être par soulagement, c’est bel et bien pour ses qualités humaines et son action pour la ville, que cette reconnaissance s’exprime aujourd’hui.

Le nouveau maire élu le jeudi 26 septembre

Que les Milliacois se rassurent, Patrice Sainsard ne part pas loin. En effet, s’il démissionne, Patrice Sainsard restera cependant présent au Conseil municipal, à l’instar de François Orcel, lorsque ce dernier avait quitté son mandat de maire à la fin du mois de janvier 2016. Le Conseil municipal se réunira ce jeudi 26 septembre à 20h30 pour l’élection du nouveau maire de la ville et de ses maires-adjoints.