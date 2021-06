Essonne : derniers jours pour voir l’exposition de Tatiana Wolska au domaine de Chamarande

Jusqu’au 20 juin, près de quatre-vingt œuvres de l’artiste polonaise Tatiana Wolska sont exposées au domaine de Chamarande.

Il est temps de reprendre le chemin des expositions. Pour sa réouverture, le domaine de Chamarande accueille du 19 mai au 20 juin Tatiana Wolska. L’artiste polonaise travaille avec différents moyens sur différents supports. Le visiteur a l’opportunité de voir l’évolution de son travail.

Dans chacune de ses œuvres, Tatiana Wolska cherche à offrir une nouvelle fonction aux matériaux qu’elle utilise. Par exemple, des milliers de clous associés à des aimants et du métal prennent la forme d’un « monstre à plusieurs pattes ».

L’artiste donne peu d’indices sur ce qu’elle souhaite représenter et permet ainsi au spectateur d’apprécier l’œuvre selon sa propre perception. « Elle laisse aller son intuition première de produire des formes organiques et fait travailler sa main et son corps parfois jusqu’à l’épuisement total », précise Gilles Rion, responsable des Expositions et du Fonds départemental d’art contemporain.

Des œuvres réalisées au domaine de Chamarande

Dans une salle, Tatiana Wolska présente une cinquantaine de dessins et de coutures réalisés au cours des dix dernières années. Dans d’autres, l’artiste a été inspirée par le château et a investi les murs. « Durant des heures, elle a dessiné à bout de bras des spirales à l’aide d’une tige en bambou », explique le responsable des Expositions.

Dans la première salle, est installée la Veilleuse, une sculpture en bois monumentale. « Une partie de l’œuvre a été dérobée lors de son passage au Palais de Tokyo, Tatiana Wolska a profité du temps de confinement sur Chamarande pour utiliser le bois des anciennes tables de pique-nique du domaine », indique Gilles Rion.

Dorénavant, le bois récupéré en Corse il y a 17 ans côtoie des planches de bois recyclées sur le site de Chamarande. Cette sculpture rejoindra le Fonds d’art contemporain de l’Essonne après cette exposition.

• Du 19 mai au 20 juin 2021

Château du Domaine de Chamarande

38, rue du Commandant Arnoux

En juin : mercredi, samedi et dimanche de 13h à 19h

Gratuit – sans réservation.