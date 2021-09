Essonne : Des artistes à découvrir au Salon d’art d’Etampes jusqu’au 10 octobre

La Société artistique d’Etampes (SAE) a organisé son traditionnel Salon. Le public est invité à voir les œuvres de 80 artistes.

Jusqu’au 10 octobre, la 89e édition du Salon d’art de la SAE ouvre ses portes tous les jours dès 15 heures. « L’association fête bientôt ses cent ans, elle est devenue une institution », sourit Jeanlou Joux, président de la SAE. Le dimanche 26 septembre, huit prix ont été remis aux artistes lauréats.

Adèle Bessy, peintre installée à Achères dans les Yvelines, a reçu le prix du jury indépendant catégorie Peinture pour son tableau Léda. « Pour réaliser cette peinture, j’ai fait appel à mon inconscient, aux mémoires de ma famille enfouies dans mon esprit et j’ai peint toutes ces parties de souvenirs où chacun peut y voir ce qu’il souhaite », précise l’artiste-peintre.

Ema Courtois a reçu le prix de la ville d’Etampes pour son tableau « Nature ». Le partenaire du salon le magasin Espace-Temps à Egly a remis un prix au peintre dourdannais Jean-Pierre Lemercier pour son petit format Le jugement de Pâris. Pierre Régnier a été récompensé par le prix du Conseil départemental pour son œuvre colorée « Confinées ».

L’artiste hRLck (toutes les lettres sont à prononcer) a reçu le prix de la Société artistique d’Etampes (SAE) pour sa collection de six totems. C’est la première fois que ces sculptures sont exposées au grand public. Les visiteurs sont invités à les découvrir dans le hall de la salle des fêtes Jean-Lurçat. Ce fan de skate s’est lancé dans ce média avec des matériaux de récupération : planche en bois, plumes, colliers… « Je me suis penché sur le lien entre la drogue, le sport et l’art, ma drogue à moi qui me fait triper, explique l’artiste stépiniacois. J’ai ressenti une (…)

• Salle des fêtes Jean-Lurçat, avenue de Bonnevaux à Etampes. Ouvert jusqu’au 10 octobre tous les jours de 15h à 18h.