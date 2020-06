Essonne : des associations lancent une tempête solidaire sur Corbeil

Depuis le 16 mars, trois associations corbeil-essonnoises se mobilisent afin de livrer en alimentaire et produits d’hygiène les habitants des quartiers. Plus de 2000 colis ont déjà été distribués.

Tempête de solidarité. C’est le nom que porte le projet mené par trois associations de la ville de Corbeil. A l’instar d’un marchand de glace, chaque semaine depuis le 16 mars, les différents quartiers de la ville sont visités par des bénévoles à bord d’un camion frigorifique.

Ermitage, Tarterêts, Montconseil, Nacelle… « On a fait l’ensemble », fait savoir Eric Da Silva, président de l’association Sensibilité action sociale, qui oeuvre aux côtés des bénévoles de Détection accompagnement football ainsi que ceux de Défendez-nous. « Beaucoup de personnes sont isolées, alors on a décidé de les aider. » Une fois par semaine, les volontaires se consacrent aux collectes et livraisons pour les personnes âgées et handicapées. Les produits, remis majoritairement par Marché Frais sont ensuite acheminés grâce à l’aide logistique de l’enseigne et le soutien de la municipalité à travers l’engagement d’Ouis Azdine, militant associatif mais aussi conseiller délégué à l’insertion des jeunes et associations de quartiers.

« Avec la crise sanitaire, on s’est rendu compte que la demande est très forte », a noté le président. En deux mois, plus de 2 000 colis ont été distribués. A chaque passage, l’équipe y reste une bonne heure. « Au début, on pensait que ça allait être la cacophonie, mais au final tout se passe bien. Les gens se servent en cinq minutes ». Quant aux livraisons, elles sont aussi possibles pour éviter une quelconque gêne car « certains préfèrent ne pas sortir de peur d’être stigmatisés ». L’action est aussi préventive : « Dans nos paniers sont remis des masques et photocopies expliquant les gestes barrière ». Convaincu que la crise sociale va s’accentuer dans les mois à venir, le collectif Tempête de solidarité aimerait mettre en place une épicerie solidaire afin de continuer à venir en aide aux habitants.

La prochaine distribution aura lieu le vendredi 5 juin à 18h au quartier de l’Ermitage.