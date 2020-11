Essonne : des emplois dans l’aéronautique à Dourdan à l’horizon 2021

Le plan de relocalisation de la société Senior Aerospace Calorstat s’accélère avec l’aide financière de l’Etat dans le cadre du Fonds de modernisation du secteur aéronautique. Plus de vingt emplois seront créés sur le site de Dourdan en 2021.

« Couper le ruban, c’est bien la seule chose que je puisse faire dans cette usine », sourit le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. Le 19 novembre, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont fait le tour du site de Senior Aerospace Calorstat à Dourdan. L’entreprise est spécialisée depuis plus de 90 ans dans la réalisation de systèmes mécaniques de précision. Elle réalise par exemple des soufflets métalliques pour les groupes Airbus, Boeing ainsi que pour le futur lanceur spatial Ariane 6.

Cette visite fut l’occasion pour les deux ministres français d’inaugurer une nouvelle ligne automatique de traitement de surface et d’annoncer une bonne nouvelle à la société. Senior Aerospace Calorstat fait partie des premiers lauréats du Fonds de modernisation aéronautique, créé dans le cadre du plan gouvernemental “France Relance” 2020-2022. La filiale dourdannaise du groupe Senior va récupérer une ligne de production située à Rotterdam, aux Pays-Bas.