Essonne : des étudiants s’engagent pour les femmes et l’écologie

Clémence et Lucas, deux étudiants ingénieurs, ont ouvert une cagnotte pour aider les agricultrices ivoiriennes. Objectif : récolter au moins 3 000 € d’ici la fin du mois.

La cause des femmes et celle d’un monde plus durable. Tels sont les deux combats qu’ont décidé d’allier Clémence et Lucas, deux étudiants ingénieurs à AgroParisTech, dans le cadre de la création de leur association Women for the Earth. Asso’ avec laquelle ils viennent d’ouvrir une cagnotte dans l’objectif de récolter au moins 3 000 € à destination d’agricultrices ivoiriennes.

« En Côte d’Ivoire, il y a de nombreux enjeux qui nous poussent à nous intéresser au rôle des agricultrices dans la transition écologique », peut-on lire sur leur site Internet. Parmi ceux-là : une main d’œuvre vivrière féminine à 90%, une déforestation causée à 70% par les activités agricoles (entre 2000 et 2010), et une très faible part de terres biologiques (50 000 hectares). « Les agricultrices ivoiriennes seraient donc la clef pour développer des modes de production plus respectueux de l’environnement et de l’homme », conclut le binôme.