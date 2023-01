Essonne : des fèves et des galettes made in Châlo-Saint-Mars

L’épiphanie tombe ce vendredi 6 janvier, et elle est synonyme de partage de la galette des rois. Dans le village, les talents locaux unissent leurs forces. Ainsi c’est la céramiste Caroline Worner qui a réalisé les fèves des galettes de la boulangerie Le Pain Commun.

Le Républicain : Quand l’idée de la collaboration est-elle née ?

Caroline Worner : Cela fait quelques années que je connais Olivier Lavielle et ses délicieux pains bio mais c’est depuis l’installation du Pain Commun à Chalo Saint Mars que je le vois plus régulièrement. Je lui ai proposé cette idée en novembre et c’est après lui avoir montré quelques échantillons que nous nous sommes accordés sur trois modèles avec le nom de la boulangerie au verso.

Le Républicain : Quelle a été votre source d’inspiration pour créer ces fèves ?

Caroline Worner : Pour que chaque nouvelle idée corresponde à ce qui a été imaginé, mes mains doivent trouver de quelle façon s’y prendre. J’aime particulièrement la recherche du meilleur processus de façonnage, la céramique en comptant un certain nombre.

Pour cette création, l’inspiration vient de mon travail actuel. J’avais fait des prises d’empreintes en plâtre de différents tressages et tissages de vanneries sur lesquels j’estampe de la pâte de porcelaine. Avec ce procédé, des plateaux et des gobelets ont déjà été réalisés. Les trois styles d’impressions choisis se sont placés de manière aléatoire sur chaque fève, les rendant ainsi toutes uniques, un des modèles ressemble même à une mini galette.

Le Républicain : Y’avait-il des contraintes techniques particulières pour créer les fèves ?

Caroline Worner : En cette période de l’année où les événements se bousculent, la contrainte principale a été le temps car moins d’un mois sépare le moment où nous avons commencé à discuter du projet et la sortie du four des 300 fèves, avec en parallèle deux expositions à installer.

Le façonnage de petites pièces n’est pas plus simple ni plus rapide comme on pourrait le croire, c’est même l’inverse. Il faut être précis et méticuleux notamment sur le soin apporté aux finitions. Un travail répétitif qui demande une certaine concentration pour mener à bien les différentes étapes, notamment celle des impressions sur les deux faces en terre fraîche.