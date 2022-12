Essonne : des joujoux par centaines pour les enfants démunis du Secours Populaire

Des centaines de jouets avaient été collectés depuis le mois de novembre au garage, avec de nombreux habitants du territoire venus déposer les anciens jouets de leurs enfants, mais aussi des vêtements et toutes choses utiles pour les familles. « Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore et surtout nos deux partenaires, l’Etampes rugby club et Etréchy athlétisme », a rappelé Alain Baudrey vendredi soir.

Cette soirée de solidarité se veut aussi festive. Bénévoles et bénéficiaires du Secours Populaire, partenaires, donateurs, salariés du garage et leurs amis étaient tous là afin de partager un moment de détente. Le magicien Anthony, le groupe de jazz All Trio et le groupe de rock formé par Alec et Hugo ont contribué à l’esprit de fête de cette soirée.