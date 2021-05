Essonne : des lycéens d’Arpajon emmènent en joëlette des jeunes de l’IME André-Coudrier

Vingt-huit lycéens d’Arpajon ont emmené en balade sportive des jeunes de l’institut médico-éducatif de Saint-Germain-lès-Arpajon.

C’est un partenariat parti pour durer. Le lundi 3 mai, l’institut médico-éducatif André-Coudrier a accueilli pour la première fois des élèves du lycée Edmond-Michelet à Arpajon. En option Métiers du Sport, deux groupes ont eu l’occasion de conduire des joëlettes pour des adolescents et jeunes adultes polyhandicapés.

Camille, Jade, Leyna, Louise, Orana et Erwan ont participé à cette sortie le long de l’Orge, située à l’arrière de l’établissement. Attachés sur le siège du pilote, trois d’entre eux ont testé ce fauteuil tout terrain à une ou deux roues selon le modèle. Les engins ont été prêtés par Un quart de plus.

Dan Nghiem, secrétaire de l’association basée à Palaiseau, explique : « C’est une expérience incroyable pour les pousseurs et les pilotes assis dans la joëlette : les personnes valides donnent accès à la vitesse et aux chemins en pleine nature aux personnes handicapées ».

A l’avant, deux lycéens tiennent les brancards, deux autres entourent le fauteuil pour aider le cinquième à l’arrière pour orienter le véhicule. « On ne lâche jamais les commandes, on s’écoute et on travaille en équipe pour garder la joëlette droite et mettre en confiance le pilote », répète Sylvain Nicaisse, professeur d’Education physique et sportive (EPS) et co-référent de l’option Métiers du Sport.

Dan Nghiem, confirme : « Le but est d’instaurer la confiance avec les jeunes en situation de handicap. Ils peuvent se montrer peu expressifs, mais ils apprécient cette sortie forte en émotion. » Lors de la deuxième sortie, (…)

