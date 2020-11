Essonne : des plats gastronomiques en boucherie à Etampes et Pussay

Deux boucheries de l’agglomération distribuent des plats du restaurant gastronomique Le Bouche à Oreille de Boutervilliers.

Gagnant-gagnant! Voilà comment on peut résumer le partenariat mis en place par le restaurant gastronomique Le Bouche à Oreille et son chef Aymeric Dreux avec la Boucherie du bœuf tricolore à Etampes et la boucherie Lometto à Pussay.

Alors que les restaurants sont fermés et cantonnés à la vente à emporter, ce partenariat permet au restaurateur de toucher un public plus nombreux et aux boucheries de diversifier leur offre.