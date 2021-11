Essonne : des Playmobil dans l’univers du rock à Lardy

La réalisatrice Elise Thénard a filmé son premier clip musical en stop-motion avec les fameux personnages aux coudes raides.

Plus de 4.000 photos composent la vidéo réalisée par Elisa Thénard avec ses jouets d’enfance dans la maison de ses parents à Lardy. Il lui aura fallu une dizaine de jours de travail pour arriver au rendu final du clip de la musique « The Call of Rythm » composée et interprétée par la chanteuse de rock Ornella Roccia, appelée Nell.

« Je me souvenais que j’avais encore tous ces Playmobil encore chez mes parents, c’était plus simple pour moi de tourner le clip sur place, mon père a construit quelques décors et cela a permis à ma famille de voir de plus près mon travail de réalisatrice », confie Elise Thénard.