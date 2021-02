Essonne : Des résidents du quartier de Guinette à Etampes sans ascenseur depuis un mois

L’assemblée des copropriétaires a voté contre une remise en état en assemblée générale extraordinaire.

Parfois, l’individualisme et l’absence de solidarité arrivent à des situations extrêmes qui ne peuvent mettre que, légitimement, en colère. C’est le cas pour plusieurs propriétaires d’un immeuble de l’Allée des Mélites dans le quartier de Guinette.

Au 9 de l’allée, depuis plus d’un mois, l’ascenseur est en panne. Une situation qui pose problème pour les déplacements d’un certain nombre d’habitants âgés ou ayant des difficultés à se déplacer. « J’habite au 3e étage et j’ai été opéré d’un genou il y a quelque temps. Je n’ai plus pour me déplacer qu’un escalier en colimaçon pas bien pratique pour se déplacer. Mon mari et d’autres habitants de l’immeuble sont dans le même cas », confie Françoise.