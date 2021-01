Essonne : des services publics renforcés à Milly-la-Forêt

L’inauguration de ce nouveau point d’entrée vers les services publics a eu lieu le jeudi 14 janvier.

Situé dans l’ancienne école de jeunes filles adjacente à la mairie, l’établissement France Services inauguré par Patrice Sainsard, maire, en présence du député Bernard Bouley, des sénateurs Laure Darcos et Jean-Raymond Hugonet et du préfet de l’Essonne Eric Jalon, assure la présence de 9 opérateurs de services publics dans les lieux : Pôle-Emploi, la CAF, la CNAV, la CNAM, la MSA, La Poste ainsi que les ministères de la Justice, des Finances et de l’Intérieur.

Concrètement, les locaux ont été réaménagés pour accueillir à la fois des permanences de ces différents services pour lesquels les Milliacois et les habitants des communes voisines pourront prendre rendez-vous. Des ordinateurs permettant d’accéder aux services en ligne aux différents opérateurs ont également été installés.