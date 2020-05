Essonne : des tablettes pour les écoliers dans l’Etampois Sud-Essonne

La période du confinement et la nécessité de la continuité pédagogique ont révélé le problème de l’équipement pour un certain nombre de familles du territoire de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne.

Afin d’y remédier, l’agglomération a procédé ce mardi 19 mai à la distribution de tablettes et de clés 4G aux familles identifiées par les services de l’Education nationale. A l’école du Petit Nice à Angerville, Joliot-Curie à Pussay, Louis-Moreau, Jacques-Prévert, Eric-Tabarly, Le Petit Prince et Jean-de-la-Fontaine à Etampes, Serge-Lefranc à Saclas et du Regroupement pédagogique de Châlo-Saint Mars et Saint-Hilaire ce sont donc 54 familles qui se sont vues remettre ces outils pour un prêt qui durera jusqu’à la mi-septembre.

« A Etampes, pendant le confinement, nous avons livré 200 familles avec les documents scolaires que nous avons fait édité par l’imprimerie municipale. Nous avons alors constaté que nous faisions face à un vrai besoin dans cette période exceptionnelle », indique Mama Sy, maire-adjointe et vice-présidente de la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE).

« C’est Mama Sy qui a eu l’idée de ce prêt de tablette auprès des familles. Nous avons donc acheté 80 tablettes. En lien avec les services de l’Education nationale celles-ci sont verrouillées pour l’utilisation des applications d’apprentissage », souligne Johann Mittelhausser, président de la CAESE.

Le problème auquel faisait face les enseignants pour assurer la continuité pédagogique était triple. Il y avait celui de l’équipement en ordinateur ou tablette que toutes les familles ne possèdent pas. Il y avait le problème de la connexion Internet qui n’est pas présente dans tous les foyers. Et il y avait enfin la question des fratries pour lesquelles un équipement n’était pas disponible pour chaque enfants.

Une problématique que confirme Alicia Vantourout, directrice de l’école élémentaire Jean-de-la-Fontaine où 17 tablettes ont été prêtées ce mardi 19 mai. « Dans le quartier, nous avons beaucoup de familles où un seul outil numérique est disponible. Avec un enfant au collège et un ou deux autres en élémentaire, cela rendait impossible le travail. Parfois, cet outil se trouve même être seulement un téléphone portable », précise-t-elle.

Dans cette école du quartier de la Croix-de-Vernailles, les enseignants ont fait tout leur possible pour maintenir le lien avec les familles pendant cette période. Pour une élève de CP, cela s’est même décliné par des appels téléphoniques de l’enseignant deux fois par semaine afin de faire faire la lecture.

Une maman venue avec son enfant scolarisé en CP salue cette initiative. « Dans notre foyer nous n’avions que le téléphone pour lien. Il nous fallait un autre équipement pour utiliser les applications, mais même si mon mari a continué à travailler, nous ne pouvions pas faire cet achat », confie-t-elle.

L’agglomération vient donc à point nommer pour soutenir ces familles. Le prêt est officialisé par la signature d’une convention qui acte le contrat de prêt entre l’agglomération et les familles en lien avec l’Education nationale.