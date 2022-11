Essonne : deux adjoints démis de leurs fonctions à Roinville-sous-Dourdan

Le Conseil municipal du samedi 12 novembre a été marqué par de longs débats sur le retrait de mandat d’adjoints à deux élus de la commune.

Pendant plus de deux heures samedi matin, à la Grange de Malassis, les conseillers municipaux ont échangé sur les 5 points à l’ordre du jour. Ceuxci concernaient l’organisation de l’action municipale dans son ensemble, qu’il s’agisse de celle des agents administratifs ou des adjoints au maire.

Le premier point à l’ordre du jour concernait l’organisation même de la mairie. «Au vu de l’évolution des effectifs de la commune, je veux signer une convention avec le CIG pour la réalisation d’un audit conduisant à une réflexion sur l’organisation interne et externe de la mairie », a indiqué Guillaume Bellinelli, maire, qui présentait le point à ses collègues élus.

La situation dans la mairie est, en effet, difficile. « Les trois agents administratifs sont aujourd’hui absents», indiquait en effet Hervé Flemal, élu de l’opposition. L’agent d’accueil, celle en charge de l’urbanisme et la directrice générale des services en arrêt-maladie, le fonctionnement de la mairie est évidemment perturbé.

Si le maire anticipait un retour des agents au travail progressivement dans les deux semaines suivant le conseil, il insistait sur la nécessité d’un diagnostic précis sur ce sujet. D’autant plus que deux de ces agents ont fait une demande de mutation.

Les débats ont été nourris entre le maire et les élus penchant pour trouver des solutions en interne. Au final, la délibération a été adoptée après un vote marqué par 4 abstentions, 5 votes contre et 5 votes pour, la voix du maire étant prépondérante en cas d’égalité. Une approbation sur un fil donc.

Venaient ensuite les points à l’ordre du jour qui était probablement la raison de l’affluence à cette réunion du Conseil municipal. Après le retrait des délégations d’Eric Dauvilliers et de Paul Fugazza il y a quelques jours, le conseil devait délibérer pour les maintenir ou non dans leurs fonctions de maire-adjoint.

Un rappel du règlement intérieur

Le débat s’est déroulé dans le calme. Il faut dire que le maire avait fait un rappel conséquent sur le règlement intérieur du Conseil en début de séance, insistant sur la nécessité d’échanger uniquement sur l’ordre du jour et aucunement sur des questions personnelles. La tension était cependant palpable dans la salle.

Tant pour Eric Dauvilliers que pour Paul Fugazza, Guillaume Bellinelli a affirmé faire face à une rupture de confiance face à «un manque de professionnalisme », des deux élus. A chaque fois, le maire a pris pour exemple des échanges de mail sur des actions à engager ou le suivi de dossier, pour lesquels il estimait que ses adjoints ne répondaient pas à ses attentes. Il soulignait également qu’ils avaient fait des choses positives, mais qu’une réorganisation était nécessaire.

D’autres démissions pour bientôt ?

Evidemment ni Eric Dauvilliers ni Paul Fugazza, tous les deux issus de la même liste qui avait fusionné entre les deux tours avec celle de Guillaume Bellinelli, n’étaient du même avis. Paul Fugazza s’est dit «stupéfait, car à de nombreuses reprises vous m’avez remercié pour le travail engagé » et il a attaqué «la véracité » de certaines allégations du maire, allant même jusqu’à dire que «les vraies raisons sont peut-être autres».

De son côté Eric Dauvilliers a rappelé que son engagement n’était «ni politique, ni financier, ni pour le pouvoir», et il a souligné son investissement rappelant qu’il n’avait manqué aucune rentrée scolaire, allusion au fait que le maire n’y était pas depuis 2020. Il a également avoué implicitement avoir été naïf en reconnaissant que «les écrits sont importants», sous-entendant que l’essentiel de sa communication avec le maire était orale. Tous les deux ont été démis de leurs fonctions par 8 voix contre 6 dans un vote à bulletin secret.

Jean-Yves Sanchez et Jonathan Benoudnine ont été respectivement élus 1er et 3e adjoint pour les remplacer avec 10 voix pour le premier et 8 pour le second.

Mais les péripéties au Conseil municipal ne vont peut-être pas s’arrêter là. En effet, l’élu d’opposition Victor Sainte-Luce, qui a affirmé fermement sa désapprobation sur ce choix de l’édile, a annoncé qu’il allait démissionner.

Par ailleurs, la maire-adjointe chargée de l’Urbanisme Estelle Pruvost, issue elle aussi de la liste d’Eric Dauvilliers, a annoncé qu’elle prendrait ses responsabilités après ce conseil.

A la fin de la séance, l’ambiance restait pesante dans la salle avec, pour la quarantaine de personnes présentes dans le public, le sentiment qu’entre les difficultés avec les agents et entre élus, d’autres péripéties pourraient survenir dans les semaines et mois à venir.