Essonne : deux amies motivées pour le raid du Laponie Trophy, à 3000 km de Méréville

Deux femmes inséparables de Méréville et Chalô-Saint-Mars se lancent le défi de participer à un raid féminin en Finlande.

Stéphanie et Bénédicte sont amies depuis plus de 15 ans. « Nous sommes les témoins de nos mariages respectifs, Stéphanie m’a toujours accompagné dans les moments difficiles, c’était une évidence de faire ce raid avec elle », confie Bénédicte Doison, Mérévilloise de 37 ans. Pour 2022, les deux inséparables se lancent dans un challenge sportif et solidaire : le raid féminin Laponie Trophy. L’événement se déroule à plus de 3000 km de Méréville.

Les deux amies sont à la recherche de sponsors

Du 27 au 31 janvier prochain, elles seront à Rovaniemi au nord de la Finlande. Dans ce village situé à seulement dix kilomètres du cercle polaire, il fait en moyenne -27 degrés. La “Team cop’s en Laponie” va devoir s’équiper avec des tenues sportives adaptées aux températures polaires. Stéphanie et Bénédicte sont à la recherche de nombreux sponsors de tous horizons pour les soutenir financièrement dans cette folle aventure. Les enseignes Bureau Vallée et Maisons Atlantis, toutes deux à Etampes, ont déjà rejoint le duo.

Chaque participation représente un coût de 3180 euros par personne. Dans ce challenge, le duo se mobilise pour l’association officielle de l’organisation du raid, Vivre comme avant en soutien aux femmes atteintes d’un cancer du sein et l’association de leur choix. Elles ont choisi Voiles des Anges qui accompagne les parents endeuillés par la perte d’un enfant. « Nous sommes mamans toutes les deux, cette cause nous tient à cœur et c’est une manière de montrer à ceux qui nous suivent que ce type de soutien existe », indique Bénédicte.

Déterminées pour un défi intense

Le duo a déjà participé à deux reprises au Mud Day, une course d’obstacles dans la boue. Cette fois-ci, elles seront au milieu des flocons. « Dans ma tête, je suis déjà en Laponie, sourit Stéphanie Percheron, responsable d’un relais maternelle de 40 ans. On ne peut plus reculer, on y va pour les associations ! » Le premier jour, tous les binômes vont alterner course à pieds sur de la neige tassée et raquette dans la poudreuse sur 14 voire 17 km selon la météo. Le lendemain, c’est course sur un lac gelé ! L’une sera à pieds et la seconde en vélo. Le troisième et dernier jour, elles enchaîneront deux étapes : un relais en ski de fond de huit boucles de 800 mètres et un parcours d’obstacles qui se termine avec une descente en bobsleigh. En attendant le jour-J, les deux femmes au grand cœur s’entraînent qu’importe la météo.

Contacts pour sponsoriser : [email protected] ou [email protected]

Cagnotte sur Paypal : “La team cop’s au Laponie Trophy”

Pour en savoir plus sur Voiles des Anges : 06.98.19.40.03 et [email protected]