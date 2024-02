Essonne : deux ans de travaux à l’école Joliot-Curie de Saint-Germain-lès-Arpajon

Un chantier d’ampleur a démarré en début d’année 2024 à l’école Joliot-Curie.

Offrir aux élèves Germinois les meilleures conditions de travail possible est un objectif affirmé de Norbert Santin, maire, et de la municipalité. Après la construction d’une nouvelle école Simone-Veil inaugurée le 7 mai 2019, une autre opération ambitieuse sur le patrimoine scolaire a débuté en janvier.

Il s’agit cette fois de l’extension, la restructuration et la réhabilitation du groupe scolaire Joliot Curie. Celui-ci date de 1968 et comprend 10 bâtiments dont six sont dédiés aux activités périscolaires, deux aux classes maternelles, un aux classes élémentaires et un autre à la restauration scolaire. Avec près de 60 ans au compteur, cet édifice n’est plus adapté aux usages et est, de plus, une passoire énergétique dure à chauffer l’hiver, et un véritable four les jours de grandes chaleurs.

Les travaux permettront également d’être prêt à faire face à l’évolution des effectifs, en passant de 8 classes accueillant actuellement 170 élèves, à 11 classes pour un total de 233 élèves. La création d’un hall d’accueil, d’une salle des maîtres, d’un bureau de direction, de sanitaires à chaque étage, de deux salles d’activités dédiées à l’accueil périscolaire et enfin la désimperméabilisation de la cour afin d’en faire un oasis de fraîcheur est également au programme.

Quatre étapes jusqu’en 2025

Le chantier comptera quatre phases majeures. La première, qui vient de débuter, est la construction d’une extension. Il s’agit du préalable indispensable au bon déroulement de l’ensemble de l’opération. En effet, la construction de cette extension doit permettre d’accueillir, normalement à compter de cet automne les classes et ainsi passer aux étapes suivantes du chantier. La livraison de cette extension est attendue pour octobre 2024.

Une fois ce nouveau bâtiment terminé, le gros du chantier pourra commencer, il s’agit de la réhabilitation et de la rénovation des bâtiments actuels. Les entreprises sélectionnés durant les appels d’offre procéderont au désamiantage total du bâtiment, à son isolation extérieure et sous toiture, au changement des fenêtres et portes, à la remise à neuf de la toiture, à la reprise totale des cloisons intérieures ainsi que des peintures et des sols, à l’agrandissement des sanitaires et au changement des alarmes. La fin des travaux est attendue pour août 2025.

Par ailleurs, deux étapes se dérouleront au cours des deux prochaines périodes de vacances estivales. Ainsi, l’été 2024 verra la construction du préau se dérouler. Elle nécessitera une extension de la zone de chantier qui rendra la cour et le bâtiment du périscolaire inutilisables. « Une réflexion est donc en cours pour définir les modalités d’accueil durant l’été », précise la ville.

La quatrième phase du chantier se déroulera quant à elle à l’été 2025, il s’agira cette fois du réaménagement de la cour. La future cour sera désimperméabilisée. Cela nécessitera donc la reprise complète des sols, la création des îlots de fraîcheur et la mise en place d’un nouveau marquage au sol.

L’école Joliot-Curie devrait donc avoir un nouveau visage pour la rentrée de septembre 2025 ou au cours de l’année scolaire 2025-2026 selon le bon déroulement du chantier. Pour la ville, cela représente un investissement dantesque d’un peu plus de 5 millions d’euros, dont 4 millions pour le nouveau bâtiment, 500 000 euros pour la cour, et 150 000 euros pour le mobilier neuf. Le reste étant consacré aux études, diagnostics et suivi des travaux.

La ville a obtenu près de 2 millions de subvention, dont 600 000 euros de la Région, 418 000 euros de la Caisse d’allocations familiales, et 727 256 euros de l’Etat, dont 327 256 euros au titre du fonds vert pour améliorer la performance environnementale de l’ensemble.