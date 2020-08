Essonne : deux champions de boxe à la base de loisirs d’Etampes

Une semaine après les faits, l’Ile-de-France a fait appel à deux de ses ambassadeurs de sport pour sensibiliser le public face à la banalisation de la violence.

« On va marquer le coup ! », sourit le boxeur champion olympique Souleymane Cissokho. C’est chose faite. Un ring près de la piscine à vagues avec deux grands noms de la boxe, du jamais vu à la base de loisirs d’Etampes. Le défi du 6 août pour la Région et ses ambassadeurs du sport : boxer les préjugés.

« La boxe, c’est un sport d’intelligent »

Souleymane Cissokho et son coach Ali Oubaali, tous les deux membres du club Top Rank Bagnolet en Seine-Saint-Denis, ont sorti le ring gonflable et les gants de boxe pour initier les valeurs de ce sport. « Tous les jours, on se bat contre la violence, interpelle Souleymane Cissokho. La boxe est là pour permettre à chacun de se canaliser, de respecter autrui et de se fédérer avec d’autres passionnés. »