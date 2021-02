Essonne : deux frères engagés pour l’agriculture et le devoir de mémoire

Cette année, le réseau Bienvenue à la ferme a choisi pour ambassadrice en Essonne la ferme de Guillerville, gérée par Eudes et Thibault Coutté. Les deux agriculteurs s’engagent pour faire découvrir la vie à la ferme et les figures héroïques du Sud-Essonne dans un musée.

Des projets, la ferme des Frères d’armes en ont des tas. Eudes et Thibault Coutté ont repris l’exploitation familiale en 2016. Ils sont la 4e génération à gérer les 110 hectares de terres agricoles sur Saint-Escobille.

Ensemble, les deux hommes ont repensé tout le fonctionnement de la ferme. « Nous nous sommes engagés dans l’agriculture durable, c’est-à-dire que nous travaillons avec trois enjeux majeurs : économique, environnemental et sociétal », souligne Eudes Coutté.

Des farines sans pesticides

Les céréaliers produisent une douzaine de cultures et alternent les parcelles pour préserver les sols : blé, orge, avoine, sorgho, lentilles, pois chiches et jaunes. « Le sorgho est une graine venue d’Afrique qui demande peu d’eau et très peu voire zéro traitement », présente Eudes Coutté. Tous les produits sont garantis sans résidus de pesticides. Les producteurs ont lancé il y a six mois des farines élaborées sur place avec un moulin à pierre. Un projet d’huilerie est prévu pour 2021.

Pour chaque achat, un don est reversé à une association en lien avec l’armée. Thibault Cotté est réserviste militaire depuis dix ans. Avec son frère, cela lui tenait à cœur d’agir pour les soldats français, d’où le nom de leur marque “Les frères d’armes”. « Nous faisons des dons à l’ADO (ndlr : association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée) et Terre & Fraternité », énumère Thibault Coutté. La première soutient les militaires en difficulté financière. La deuxième apporte du soutien aux militaires de l’armée de terre blessés en reconversion, aux orphelins et aux familles endeuillées.

Un musée des figures du Sud-Essonne, visites sur rendez-vous

Les deux frères vont encore plus loin pour se montrer solidaires envers l’armée. Ils ont repris la direction de l’association Réseau national éducation et mémoire, créée(…)

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 25 février ou sur cafeyn.co.