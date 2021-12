Essonne : deux nouvelles recrues à la police municipale de Mennecy

La brigade municipale accueille deux chevaux pour ses patrouilles dans les sentiers et les espaces verts de son secteur.

La commune de Mennecy souhaite la bienvenue à Hosay et My Sis. Ces deux chevaux ont été sélectionnés par le centre équestre de l’Etoile blanche pour la police municipale de Mennecy. Ils vont rejoindre les quatre cavaliers de la brigade au cours du mois de

janvier.

Comme les chiens, les équidés ont suivi un entraînement sportif et poursuivent avec une formation avec leurs cavaliers autour des missions qui les attendent dans les forces de l’ordre.

« Le but est de déployer les patrouilles à cheval dans les nombreux espaces verts et sentiers de Mennecy, là où il est difficile pour nous de patrouiller à vélo ou avec un véhicule », précise François Augade, chef de la police municipale menneçoise. Les agents et leurs montures circuleront, par exemple, au parc de Villeroy, aux (…)

