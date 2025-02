Essonne : deux passionnés d’Urbex exposés à l’écomusée de Saint-Chéron

L’écomusée de Saint-Chéron accueille une exposition mettant à l’honneur l’exploration des lieux oubliés du samedi 1er février au dimanche 2 mars.

Derrière l’objectif, Jems Urbex et Titi Urbex, deux photographes amateurs passionnés d’explorations dans des lieux abandonnés. Leurs photographies transportent les visiteurs dans un monde figé dans le temps où la nature a repris ses droits.

« Notre but est de trouver des endroits à visiter et cela demande beaucoup de recherches en amont, Google Maps est notre meilleur ami ! », explique Jems Urbex de son vrai prénom Jérémy. Depuis leurs ordinateurs, ils partent à la recherche de bâtisses qui semblent laissées à l’abandon et partent à l’aventure pour voir s’il s’agit bien de lieux qui ne sont plus habités, accessibles sans forcer l’entrée et assez sûrs pour pouvoir les visiter sans danger. Une fois qu’ils ont fait le tour du bâtiment, ils posent le trépied de leur appareil photo et capture des endroits chargés de mystère et de lumière.

Avec plusieurs centaines d’explorations à leur actif, ils partent parfois chacun de leur côté. Cet été, Jems Urbez a profité de ses congés d’été pour visiter des lieux abandonnés en Italie. « C’était mon coup de cœur. En France, les lieux sont généralement encore meublés, on pourrait croire que la vie s’est arrêté du jour au lendemain, mais en Italie, les lieux étaient quasiment vides. L’architecture et les fresques sur les murs étaient incroyables ! ». Des images de ses explorations en Italie sont à retrouver à l’écomusée de Saint-Chéron.

Par souci de préservation, les explorateurs ne révèlent jamais l’emplacement exact des sites visités, l’urbex restant une pratique illégale qui demande beaucoup de précautions : « On souhaite respecter les lieux au maximum et on sait que si les adresses sont divulguées, il peut vite y avoir des excès, notamment des vols. De notre côté, nous nous engageons à ne commettre aucune effraction ni à déplacer quoi que ce soit ». L’une de leur dernière sortie leur a permis de découvrir une forêt métallique. Il s’agit d’un cimetière de voitures dissimulées par la végétation. Le duo s’est retrouvé face à une centaine de voitures anciennes abandonnées en pleine forêt.

Cette exposition est une occasion rare de rencontrer des amateurs d’explorations urbaines et de plonger dans un univers où l’abandon se mêle à la beauté des lieux en ruine. Ils seront présents le samedi 1er février à 17h pour le vernissage ainsi que les autres jours pour pouvoir guider les visiteurs durant leur passage d’ici le dimanche 2 mars, jour de clôture de l’exposition.