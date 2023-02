Essonne : deux Petites villes de demain s’unissent dans les Deux Vallées

La première convention-cadre Petites villes de demain a été signée ce vendredi 17 février 2023 entre les deux communes, la Communauté de communes des Deux Vallées et l’Etat.

Petites villes de demain est un programme lancé par le gouvernement Castex en octobre 2020 afin de redynamiser 1.600 petites villes françaises. Dans le prolongement d’Action Cœur de ville concernant 222 villes moyennes, il s’adressait aux villes plus petites.

Grâce à l’action de coordination de la Communauté de communes des Deux Vallées (CC2V), avec les villes de Maisse et de Milly-la-Forêt, le territoire pourra également bénéficier de ce programme. La convention avait été signée le 7 août 2021, et moins de deux ans après, la première convention-cadre pour les dix petites villes de demain essonniennes a donc été signé ce vendredi 17 février au siège de la Communauté de communes à Milly-la-Forêt.

C’est à Maisse qu’a débuté ce rendez-vous de vendredi. Eric Perron, maire de la commune, a rappelé que « si au départ, Maisse n’était peut-être pas pressentie en première ligne de ce programme, tourné vers les villes centrales, elle trouve aujourd’hui toute sa place aux côtés de Milly-la-Forêt dans une stratégie commune de revitalisation de nos centres-villes ».

Une étude de centre-ville a donc été faite avec l’aide de la Banque des Territoires. Celle-ci a « ouvert des perspectives », insiste l’édile. Repenser l’espace public sur la place de l’hôtel de ville, améliorer la voirie et les trottoirs et faire de la place aux mobilités douces, requalifier le boulevard des Alliés sont ainsi au programme.

Sur le volet rénovation énergétique, l’hôtel de ville, l’école élémentaire la Girafe et la réfection de l’éclairage public figurent au menu. « Certaines réalisations ne verront peut-être pas le jour dès demain, cela prendra du temps et nous irons à notre rythme, avec nos moyens », a conclu Eric Perron, remerciant tous les partenaires de cette opération.

La chapelle Saint-Blaise-des-Simples bientôt en travaux

Quelques minutes plus tard, les parties prenantes se sont retrouvées à Milly-la-Forêt, à la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, où Patrice Sainsard, maire de Milly-la-Forêt a pris la parole. « Après le lancement de la restauration de notre halle et du colombier, nous engageons enfin l’opération de restauration de la chapelle », a-t-il annoncé. Les extérieurs d’abord, avec notamment la toiture dont les tuiles ont été choisies en concertation avec l’architecte des bâtiments de France, puis la restauration des décors créés par Jean Cocteau, sont prévus. « Tous ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans le concours de l’ensemble des partenaires du programme Petites villes de demain », a insisté l’édile. Fait exceptionnel, grâce à la mobilisation de tous, les travaux de la chapelle sont financés à 100 % par les soutiens extérieurs à la commune.

Et cela ne s’arrêtera pas là. « Dans quelques mois, en plein cœur de Milly, deux équipements structurants pour l’avenir de notre territoire vont voir le jour grâce au programme Petites villes de demain », a-t-il annoncé. Il y aura ainsi une maison des métiers de l’art et de l’artisanat. Celle-ci sera à la fois une salle d’exposition, mais aussi un espace de vente, de travail et d’accueil d’ateliers participatifs. Son ouverture est attendue pour juin 2024.

Le deuxième équipement n’est pas des moindres. Il s’agit en effet d’une maison de santé pluriprofessionnelle « qui accueillera, en plus des médecins généralistes, plusieurs partenaires, dont un groupement d’intérêt économique pour l’installation d’un scanner et d’une IRM », a détaillé Patrice Sainsard. L’ouverture est cette fois attendue au cours de l’année 2025.

Agir pour le bien des deux communes

Le cortège s’est ensuite rendu au siège de la CC2V pour la signature proprement dite. Le président Pascal Simonnot a rappelé l’enjeu de cette action coordonnée, « assurer la complémentarité économique entre Milly-la-Forêt, la zone du Chenet et Maisse tout en préservant l’identité des deux communes ». Il a rappelé quelques-uns des enjeux majeurs de ce programme « rénover et valoriser le patrimoine », « développer les services aux habitants ». « Au total, ce sont 73 fiches actions qui ont été définies dont dix ont déjà été réalisées », a-t-il insisté.

Yaëlle Buzzetti, présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Essonne, était présente en tant que signataire associée pour son soutien à la création de la maison des métiers de l’art et de l’artisanat et a souligné la fierté de la chambre de participer à cette opération. Jean-Jacques Boussaingault, président du Parc naturel régional du Gatinais, a insisté sur le soutien financier de l’Etat pour permettre aux acteurs locaux d’entreprendre des projets structurants. Guy Crosnier, président délégué à la ruralité du Département de l’Essonne, a rappelé que « le Conseil départemental est là et sera toujours là pour vous aider ». Il s’est arrêté quelques instants sur le sujet de la déviation de Maisse, indiquant qu’il y avait le besoin de « mettre en adéquation avec » les engagements « en termes de rythme et de moyens ».

Le préfet de l’Essonne Bertrand Gaume de conclure, « l’objectif est de réussir à mener des projets qui fassent vivre ces deux communes, c’est-à-dire le territoire de la CC2V autour de ses deux vallées ». « La vie est partout sur le territoire national, mais pour qu’il y ait de la vie sur le territoire, il faut de l’activité économique, de l’accès aux services publics », a-t-il insisté, saluant un autre projet qui doit bientôt voir le jour, le bus itinérant France Services pour apporter des services au plus près du territoire.