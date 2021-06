Essonne : deux restaurateurs en lice pour la Coupe de France de burger le 28 juin

La Coupe de France du Burger by Socopa a sélectionné deux professionnels de la restauration en Essonne. Les votes du public sont ouverts jusqu’au 28 juin sur la page Facebook de l’événement.

Pour la 6e édition, ils sont deux Essonniens à concourir à la compétition du meilleur burger de France. Il s’agit pour tous les deux de leur première participation. Le lundi 28 juin, ils seront en lice pour trois podiums : la battle régionale Ile-de-France, la coupe de France et le prix Coup de cœur du public sur Facebook.

Le thème cette année était « Retour aux sources ». Les deux années précédentes, le gérant du Bar-bu Kévin Augery avait participé à cette compétition culinaire. Cette année, il a laissé la place à son chef cuisinier Ewen Perdrieau en poste depuis trois ans au restaurant de Champcueil. « Je suis parti du burger américain classique pour le faire à la façon le Bar-bu », confie le chef de cuisine du restaurant de Champcueil.

Il a imaginé un sandwich aux couleurs du personnage Pickle Rick dans la série animée et déjantée Rick & Morty. Il présente un burger avec un steak fourré à la crème de pancetta, des chips de riz à la tomate, un œuf brouillé à la moutarde à l’ancienne, des tranches de cornichon aigres-doux et une sauce barbecue coréenne dans un pain avec une croûte au cheddar et au cornichon vinaigré. « Si l’on gagne la première place, le burger rentrera dans le menu du Bar-bu », sourit Ewen Perdrieau.

Pour soutenir Ewen Perdrieau, c’est par là.

Le burger Lafayette par Patrick Dilliès, gérant de la boulangerie Pains d’exclamation

Patrick Dilliès, gérant de la boulangerie-snacking Pains d’exclamation, a souhaité rendre hommage au général Lafayette, héros des Etats-Unis. Il a mis au point un burger avec un steak façon bouchère accompagné d’une sauce Relish composée de concombre, poivron, oignon et piment chipotle originaire du Mexique, une tranche de fromage Monterey-Jack et de cornichons malossol marinés au Bourbon dans un pain agrémenté de graines.

Le Lafayette ne sera pas à la carte de la boulangerie pour le moment. Trois menus burger sont disponibles à la boulangerie et les buns faits-maison (pain blanc et noir au charbon) sont en vente à l’unité.

Pour voter pour le burger de Patrick Dilliès, c’est par ici.

• Vous pouvez voter pour les deux recettes made in Essonne pour le prix Coup de cœur du public jusqu’au 28 juin sur la page Facebook : Coupe de France du Burger by Socopa