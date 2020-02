Essonne : deux Villabéennes retentent l’aventure du Raid amazones

Après avoir participé à l’aventure au Vietnam l’année dernière, elles sont à nouveau inscrites pour l’édition 2020. Cette année, elles défendront les valeurs d’une association locale.

Nouvelle inscription, nouvelle cause. En 2019, les deux Villabéennes Noémie Miclot et Sandrine Richard participaient au Raid Amazones au Vietnam, pour l’association Plan international, qui lutte pour le droit des enfants à travers le monde. Cette année, les deux membres du club de course à pieds de Villabé retentent l’aventure, mais cette fois-ci pour l’association melunaise Je suis charclo, qui vient en aide aux SDF.

Les deux sportives sont prêtes à revivre ces six jours d’aventure qui devraient avoir lieu en novembre dans une destination pour le moment inconnue, aussi intense soit-elle. « On se levait à 4h du matin pour faire du canoë ou du tir à l’arc. L’après-midi c’était plus tranquille avec des activités comme de la cuisine locale ou du tissage« , détaillent-elles à propos de leur aventure vietnamienne. Mise à part les efforts physiques, les deux coéquipières en gardent surtout de beaux souvenirs, qui ont pris le dessus : « Même si la pluie, l’humidité et la chaleur nous ont perturbées sportivement, c’était une très belle aventure où on a fait de belles rencontres. C’était très chargé émotionnellement« . Sans omettre les actions réalisées pour les habitants, comme l’apport de radiateurs ou encore des structures de jeux extérieurs. « On ne vient pas sans rien« , complètent les participantes. La solidarité, c’est ce pour quoi elles se battent.

Récolter 8 000 € avant octobre

Déjà engagées lors des maraudes de l’association, les deux femmes de 38 ans sont fières d’apporter une plus grande contribution à la cause de Je suis charclo. Pour ce faire, elles ont créée une cagnotte en ligne afin de récolter 8 000 € avant octobre. Toujours dans le but de récolter des fonds, elles réalisent des « flocage de chaussettes« , ajoutent-elles avec humour. Sur des chaussettes ou mêmes des tasses, elles peuvent y intégrer un slogan personnalisé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter via leur page Facebook.