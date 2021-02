Essonne : Diego Delissaint vous fait découvrir la gastronomie fine des Antilles

Diego Delissaint, Brunoyen, a lancé Fines saveurs des îles en mai dernier. Une marque avec laquelle il commercialise thés, tisanes et confitures aux doux parfums exotiques. L’homme d’origine haïtienne expose jusqu’à dimanche à la boutique éphémère yerroise. Pour la St-Valentin, laissez-vous tenter par son thé des amoureux, surnommé « Chérie doudou »…

« Un mélange de thé vert et de thé noir aromatisé aux fleurs de rose, de fleurs de bleuet et de notes exotiques de mangue et de papaye. » A la lecture de l’étiquette collée sur la boîte du thé des amoureux, on ne peut que succomber. Une fois le nez disposé au dessus de la boîte, le couvercle enlevé, difficile de résister. Cette véritable ode à l’amour version boisson chaude est la dernière nouveauté proposée par Diego Delissaint, un Brunoyen d’origine haïtienne qui a décidé de créer Fines saveurs des iles en mai dernier. Une marque qui lui permet de vendre des thés, tisanes et confitures aux parfums d’ailleurs.

Ayant grandi en Haïti, et vécu en Martinique, Guadeloupe et à Sainte-Lucie, Diego a baigné dans la culture des tisanes, très importante aux Antilles. « Comme dans toutes les îles, on a été bercé par ces boissons chaudes. En Haïti, les emblématiques sont celles à la citronnelle, le gingembre ou encore la menthe poivrée. Cette dernière est appelée Ti bonm […] J’avais envie de mettre en valeurs les saveurs exotiques de nos îles« , raconte celui qui expose jusqu’à dimanche à la boutique éphémère de Yerres. L’homme de 34 ans a d’abord commencé par faire découvrir son univers fin avec des confitures. « J’ai démarré avec la vente de sept produits : celle à la mangue/bergamote, papaye/muscade, goyave/ananas, tamarin/vanille, banane/passion/coco, ananas/gingembre et orange/cannelle« . Si des confitures semblables aux siennes sont vendues dans le commerce, il insiste sur le côté cadeau de ses productions. « Elles sont destinées à offrir à quelqu’un ou a soi-même, c’est de l’épicerie fine. » Ayant reçus de très bon retours de la clientèle, Diego a décidé d’élargir ses propositions avec des thés et tisanes.

Bientôt la vente de café, cacao et miel