Essonne : Dimanche, une course en mémoire d’Erwan aux Granges-le-Roi

Le dimanche 26 juin 2022, l’association des parents d’Erwan, décédé à l’âge de 11 ans, donne rendez-vous aux sportifs et aux familles pour une journée solidaire.

Agir pour la bonne cause et avec le sourire ! Chaque année, les parents d’Erwan, atteint d’un problème cardiaque et d’un retard psychomoteur, organisent un événement sportif en sa mémoire. Le jeune garçon est décédé à l’âge de 11 ans en juin 2016. Leur association soutient des projets en faveur des enfants malades ou en situation de handicap.

Pour cette 5e édition, Le Sourire d’Erwan versera l’intégralité des bénéfices de cette journée solidaire à la Maison des familles de l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation (HPR) de Bullion et l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) niveau primaire de cette commune située dans les Yvelines.

De quoi s’amuser tout au long de la journée

L’inscription à l’événement aux Granges-le-Roi est fixée à 3 euros pour les moins de 18 ans et 7 euros pour les adultes. Trois parcours sont proposés le dimanche matin : course enfant d’1 km à 10h, course adolescents/adultes d’1-5-10 km à 10h15 et départ des marches simples ou nordiques d’1-5-10 km à 10h30.

Tout au long de la journée, jusqu’à 17h, sont prévues différentes animations familiales : concert avec un groupe de musique, structures gonflables, balades à poney, ferme pédagogique, etc. Pour le midi, le Sourire d’Erwan a fait appel à un foodtruck de pizzas et un service de restauration spécialisé dans les galettes et les crêpes.

Plus de 5000 euros récoltés en 2021

Lors de la précédente édition, le 19 septembre 2021, la course avait mobilisé plus de 300 participants et 5146 euros ont été reversés à l’association Saint-Jean qui permet aux parents d’être

hébergés près de leur enfant hospitalisé et Alliance syndrome de Dravet, mobilisée pour les familles dont l’enfant est atteint d’épilepsie myoclonique sévère.

L’organisation espère passer la barre des 300 participants encore cette année !

• Tél. : 06.16.77.84.58

Site : www.le-sourire-derwan.fr

Présent sur Facebook. Inscription sur HelloAsso et sur Protiming.