Essonne : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », une expo à découvrir à Saint-Chéron

L’écomusée de Saint-Chéron présente jusqu’au 25 juin l’exposition du Musée à travers champs « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ».

Une tasse à moustache, une fourchette de cannibales des îles Fidji, une bouteille de pinard des Poilus, un menu d’un repas diplomatique servi à l’Elysée… L’exposition en cours à l’écomusée de Saint-Chéron invite les visiteurs à se plonger dans l’histoire de l’alimentation culturelle et sacrée dans les quatre coins du monde.

L’association Le Musée à travers champs a rassemblé des objets de collection autour de la thématique « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », inspirée par l’exposition au Musée de l’homme en 2020 « Je mange donc je suis ».

Les élèves de Saint-Chéron ont choisi dans la liste des expositions du Musée à travers champs cette exposition qui traverse les siècles et les pays du monde entier. Le jeudi 15 juin, quatre classes ont assisté à une visite guidée avec Mathieu Poncin, président du cabinet de curiosités en milieu rural dans le département de l’Essonne. « Les dents racontent beaucoup de choses sur ce que nous étions autrefois », explique-t-il en présentant une dent datant du Néolithique.

Le musée expose aussi cinq des 42 clichés de la série « Pain quotidien » du photographe Gregg Segal où il présente ce que mange un enfant en une semaine au Brésil, en Californie, en France, en Inde et au Sénégal. L’artiste présente ainsi les inégalités entre les pays et la présence de la malbouffe dès le plus jeune âge.

• Adresse : 55 bis, rue Charles de Gaulle.

Horaires : mercredi, samedi et dimanche 15h-18h.

Entrée libre et gratuite.