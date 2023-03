Essonne : Distri Club Médical, un magasin pour accompagner le maintien à domicile

Un magasin de vente et de location de matériel médical s’est installé dans la ZAC de Montvrain II.

Le Distri Club Médical de Mennecy, c’est l’histoire de trois Seine-et-Marnais qui se sont rencontrés au collège et qui ne se sont plus quittés ! Thibault Labbé, orthoprothésiste, Stéphanie et Florian Trymbulak, se sont lancés ensemble dans l’aventure de l’entreprenariat avec l’enseigne Distri club médical. Il s’agit du 90e magasin implanté en France.

Dans la boutique située entre le bar Le Stock et le magasin So.Bio, le trio vend, loue et conseille sur du matériel médical, aussi bien des particuliers que des professionnels. Il est possible de trouver une blouse, une attelle, un mélangeur de cartes de jeux, un fauteuil roulant ou encore un lit médicalisé. Les clients peuvent bénéficier d’une prise en charge de la part de la sécurité sociale et des mutuelles. Les gérants proposent aussi des rayons d’aromathérapie et de luminothérapie.