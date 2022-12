Essonne : donnez pour les Boîtes du Cœur jusqu’au 15 décembre

Jusqu’au 15 décembre 2022, l’association Action, Partage & Solidarité récolte des boîtes du Cœur pour le Noël de personnes démunies en Essonne.

« Au-delà des boîtes du Cœur, les donateurs offrent un instant de chaleur. Les personnes qui les reçoivent entendent à travers ce cadeau, j’existe, quelqu’un a pris du temps de me faire plaisir »,

souligne Géraldine, fondatrice d’Action, Partage & Solidarité.

L’association participe pour la troisième année consécutive à l’opération des boîtes du Cœur pour Noël. A l’intérieur, il faut mettre cinq produits : un mot doux ou un joli dessin anonyme, un vêtement chaud, un produit de beauté ou d’hygiène, un objet de loisir (livre, jeu) et une boîte de gourmandises prête à consommer, facile à ouvrir et non périmée.