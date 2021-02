Essonne : du baume au cœur venu de Champcueil pour les étudiants d’Evry

Début février, une habitante de Champcueil a commencé à se mobiliser pour venir en aide aux étudiants les plus précaires de l’université d’Evry. Aujourd’hui, son opération prend de l’ampleur.

Sur la vidéo qui a alarmé Amandine, il fait nuit. Des centaines d’étudiants font la queue pour recevoir un repas. Certains attendent depuis plus de deux heures. Cette situation inédite liée à la crise sanitaire a chamboulé cette femme de 33 ans. Le 5 février, elle a créé sur Facebook la page “Le sac solidaire étudiant du Val d’Essonne” pour les plus démunis à l’université d’Evry. « On nous parle de repas à un euro par jour au Crous, mais je ne suis pas sûre que tous les étudiants puissent mettre cinq euros dans leurs courses chaque semaine », souligne-t-elle.