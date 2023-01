Essonne : en 2023, Marolles-en-Hurepoix agrandit son centre de loisirs

Georges Joubert, maire, a adressé ses vœux à la population, ce vendredi 6 janvier.

Georges Joubert a adressé des vœux chaleureux aux Marollais venus nombreux pour le retour de la cérémonie des vœux vendredi dernier. Il l’a fait, en appelant la population à « être solidaires et appliquer les valeurs qui nous sont chères selon la devise de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité, auxquelles j’ajouterai entraide et tolérance ».

Après avoir dressé un bilan rapide des nombreuses opérations effectuées au cours de l’année 2022 tout en prenant soin de préserver les équilibres financiers de la collectivité, Georges Joubert s’est arrêté sur deux projets phares de l’année 2023.

Cette année verra ainsi sortir de terre «le lotissement du Parc de Montmidi, derrière la Ferme, comprenant 40 logements sous forme de petits pavillons et de petits collectifs. Il sera accompagné d’une voirie d’accès, de cinquante places de stationnement public et d’une circulation douce menant de la ferme aux équipements publics, stade, écoles, restaurant scolaire, entièrement financée par l’aménageur», a-t-il rappelé.

Agrandissement du centre de loisirs

La seconde opération phare de l’année concerne les travers d’extensions du centre de loisirs. «Ils devraient commencer dans les prochains jours pour se terminer à la rentrée de 2023. Cet agrandissement, pour le bien-être de nos enfants, est accompagné par un projet urbain partenarial de 85 000 euros et une subvention de la CAF en cours d’instruction», a précisé Georges Joubert.

Le maire a rappelé que son rôle et celui des élus, « c’est de préparer notre commune aux enjeux de demain, et de répondre au mieux à vos attentes en termes de services ou d’infrastructures», a-t-il conclu avant de remercier chaleureusement les agents communaux, les bénévoles du monde associatif, les associations caritatives et le CCAS qui font de Marolles-en-Hurepoix une ville solidaire où il fait bon vivre.