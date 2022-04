Essonne : enfin le tout à l’égout à Villeneuve-sur-Auvers

Le 31 mars, plus d’une centaine d’habitants ont assisté à la réunion publique sur le projet de longue date pour l’assainissement. Plus de 250 habitations et bâtiments communaux sont à raccorder une fois le réseau public de collecte d’eaux usées et les stations d’épuration aménagés.

Dans les villages de Villeneuve-sur-Auvers et Mesnil-Racoin, toutes les habitations possèdent une fosse septique. Il n’y a pas de branchement tout à l’égout. Les habitants de longue

date entendent parler de ce projet depuis plus de vingt ans.

« Je suis arrivée en 1994 et on nous parlait déjà du projet d’assainissement », souligne Martine Bhikoo, conseillère municipale.

Un calendrier prévisionnel avant travaux a été présenté lors de la réunion publique du jeudi 31 mars à la salle polyvalente du Mesnil-Racoin. La Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) prévoit la création d’un réseau de collecte des eaux usées opérationnel pour 2024. Deux stations d’épuration naturelles par les roseaux seront installées à distance des logements : une côté bourg et la seconde côté Mesnil-Racoin.

Les enquêtes ont été réalisées il y a déjà six ans et en 2018 pour repérer les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sur chaque parcelle, mettre sur papier un plan de raccordement au futur réseau en domaine public et établir un montant approximatif plafond des travaux à effectuer qui seront à la charge des propriétaires. Il y a plus de 250 habitations et bâtiments communaux concernés, il reste encore 5 % des parcelles à visiter. Seules quatre maisons ne seront pas raccordées, car les frais seraient trop importants : la Ferme des Poupettes, une sur la route d’Auvers, une sur la route d’Etréchy et une dernière au niveau de la RD 148 E.

« J’ai acheté une maison au Mesnil en août 2021, on m’avait

annoncé que ça ne servirait à rien de remettre en état la fosse septique, car il y aurait prochainement un raccordement au tout à l’égout, précise un nouvel habitant. Mais ma maison n’est pas au même niveau que la route, il va y avoir une pompe de relevage, l’entretien à faire, ça va coûter cher, il faudra que l’on se concerte avec mes voisins pour diminuer nos coûts pour chacun ».

Les coûts sont évalués entre 1.296 euros HT pour les plus petits travaux et 28.924 euros HT pour le chantier le plus élevé, avec une moyenne de 6931 euros HT. Chaque riverain est amené à choisir s’il veut faire les travaux seul ou avec l’entreprise de son

choix, ou bien passer par une opération groupée.

3.000 euros de subvention à saisir avec une opération collective

Si 205 sur 256 propriétaires se rassemblent pour faire faire les

travaux ensemble, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie propose de subventionner à hauteur de 80 % HT les projets particuliers, bâtiments communaux compris, avec un maximum de 3000 euros. « Il y a une subvention à récupérer pour chacun, si 80 % des propriétaires ne se rassemblent pas, il n’y aura aucune

subvention », précise Mélodie Cordier, technicienne Environnement chez Verdi Ingénieurie, en charge des enquêtes et des plans de raccordement.

Les propriétaires doivent se préparer à payer d’ici (…)

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 14 avril ou sur cafeyn.co.