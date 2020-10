Essonne : ensemble, ils mettent la main à la pâte aux Ateliers du 29 à Arpajon

Les Ateliers du 29 ont organisé une initiation à la pose d’enduits écologiques, sous l’œil avisé des femmes réfugiées inscrites au parcours d’insertion « Terre de Femmes ».

L’association des Ateliers du 29, connue pour ses ateliers d’échanges réciproques de savoirs, a reçu du monde ce 1er octobre. Dans le cadre des rendez-vous de la permanence architecturale, les ateliers Favret et Desmichelle ont organisé une initiation aux enduits à base de terre crue. Cette activité a été appréciée par les bricoleurs des environs sensibles aux techniques écologiques comme les membres de la coopérative d’Archi Possible. « Les participants ont découvert trois types d’enduits peu chers et facile à reproduire chez soi », souligne la designer Joanne Cuny.

Cet atelier a été organisé en collaboration avec les participantes à l’initiative « Terre de Femmes ». Six femmes réfugiées en chantier d’insertion sur Paris ont, pour la première fois, pris la place de formatrices (…)