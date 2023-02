Essonne : l’équithérapie à Bouville, quand le cheval soigne les maux

Céline Fournial propose des séances de médiation équine à pied dans le village de Bouville, à quinze minutes d’Etampes.

Sur le chemin de Marmont à Bouville, les passants entendent les oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans les arbres de la forêt voisine. Ils apprécient le calme de la campagne du sud de l’Essonne.

Ceux qui empruntent cette voie viennent jusqu’au numéro 10, à la rencontre de Céline Fournial, médiatrice animale et ses trois chevaux dans sa carrière avec vue sur la plaine. « Ce que me donne le cheval, je veux le partager à d’autres, confie la professionnelle. C’est un animal d’une grande douceur et à l’écoute. Il accepte que la personne ne parle pas, il ne juge pas. »

Passionnée par le monde du cheval depuis l’âge de trois ans, Céline Fournial est monitrice d’équitation, experte fédérale jeune public pour la Fédération française d’équitation, championne de France dans la discipline hunter et médiatrice équine depuis septembre 2022. Elle propose aux adolescents dès 13 ans et aux adultes de passer une heure de relaxation et de lâcher prise aux côtés du cheval de leur choix.

A l’Equi-Marmont de Bouville, les personnes sont amenés à faire connaissance avec Source de Montsec, Boum Boum 22 et Game of Love. Chacun a son caractère et Céline Fournial les connaît par cœur. « A chaque séance, je les remercie. Ils donnent sans chercher à avoir un retour, ils m’épatent encore », sourit-elle.

Un temps pour soi, une bulle à trois

Quatre formules sont possibles pour créer une bulle de réconfort à trois, entre Céline Fournial, le cheval et soi : la séance « peur du cheval » pour prendre le temps de décrypter le langage non-verbal et le comportement de l’équidé, l’heure « bien être » pour apprendre à maîtriser le stress ou à se remettre d’un burn-out, la session « confiance en soi » pour faire un travail approfondi sur son estime de soi et la « reprise d’activité physique » pour ceux qui ont envie de se remettre au sport d’une manière originale. Ces séances sont adaptées pour les femmes en post-partum. « Tout se fait à pied et c’est adapté à ceux qui ont peur de monter à cheval, souligne la propriétaire. L’objectif est de ressentir du plaisir lors de la séance, cela amène le bien-être et la confiance. » Tous les rendez-vous se terminent en musique sous des lampes chauffantes avec le cheval.

• Séance unique : 70 €, suivi 60 €.

Tél. : 06.81.03.03.14

Mail : [email protected]