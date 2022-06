Essonne : Est-ce le dernier salon d’art de La Ferté-Alais ?

Les 18 et 19 juin 2022, le Syndicat d’Initiative de la Ferté-Alais, en partenariat avec la mairie, a organisé la dernière édition de son salon d’Art.

Le salon d’Art de la Ferté-Alais tire sa révérence. A l’organisation, le Syndicat d’Initiative fertois présidé depuis dix ans par Jean-Pierre Desvaux. « J’ai 77 ans, je suis seul à m’occuper du Salon. J’ai envie de prendre soin de ma santé et de passer plus de temps auprès de mon épouse », confie-t-il. Pour cette 14e édition, le salon d’Art a accueilli plus d’une quinzaine d’artistes, des nouveaux et des fidèles comme le vitrailliste Jean-Luc Boitel.

L’invitée d’honneur était la peintre-pastelliste et sculptrice de Moigny-sur-Ecole, Florence Martini. « L’année dernière, j’ai remporté le prix du Public et le prix du Syndicat d’Initiative. A la Ferté-Alais, celui qui remporte le prix du Public devient invité d’honneur l’année suivante, mais ce ne sera plus le cas, explique l’artiste. C’est dommage que le Salon s’arrête comme celui de Ballancourt-sur-Essonne. Avec la pandémie, ce n’est pas évident de recruter des bénévoles, je comprends Jean-Pierre Desvaux, car c’est un gros travail d’organiser un salon. »

Trois salons d’art à reprendre