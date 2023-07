Essonne : et pourquoi pas s’inscrire au club de généalogie de Mondeville...

Le club de généalogie de Mondeville attend de nouveaux membres pour la rentrée prochaine.

Chaque mercredi, de 14h30 à 17h30, le groupe de se retrouve dans la salle à l’étage de la mairie de Mondeville. Chaque adhérent amène son ordinateur, branche son chargeur sur la multiprises au centre de la table ronde. Les généalogistes amateurs font leurs recherches personnelles et s’entraident. L’objectif du club est de s’épauler pour remplir son arbre généalogique. Il s’agit d’un travail plutôt chronophage, c’est-à-dire qu’il demande beaucoup de temps.

Comme le dit Françoise Tostivint, présidente du club, « on mêle l’Histoire de la France avec le petite histoire de famille : on réalise des études sociologiques, on découvre des anciens prénoms remis au goût du jour, des métiers disparus, des mariages rapides après un décès, etc. » Elle fait des recherches sur ses ancêtres depuis ses 30 ans et a réussi à remonter à l’année 1587. Bernard a rassemblé 18 générations dans sa famille et Michel compte 780 individus dans son arbre.

« Qu’importe la commune d’où vous venez, tout le monde est le bienvenu. Il faut juste avoir le temps de se plonger dans ses liens familiaux et ne pas avoir des histoires de famille que l’on peut découvrir, explique Françoise. Plus on trouve d’informations, plus on a envie d’avancer, c’est une activité passionnante ».

• Contact : Françoise : 06.42.87.47.87. Tarif : 20€ l’année + 5€ la première inscription