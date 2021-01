Essonne : Et si mon enfant était atteint de psychose ? Barthélémy-Durand a crée un jeu pour la détecter

L’établissement public de santé Barthélémy-Durand (EPS BD) a obtenu le label « Droits des Usagers » pour son jeu de réalité virtuelle autour de la psychose chez les jeunes adultes.

« Plus tôt on détecte les troubles psychotiques chez un jeune adulte, mieux sera la prise en charge », précise Corinne Dumenoir, coordinatrice générale des Soins à l’EPS BD. Les premiers signes apparaissent entre 16 et 25 ans. Pour l’équipe en charge du projet de jeu pédagogique, aussi appelé « serious game », il est important de déceler les symptômes à la maison.

« Dans ces âges, le jeune habite souvent chez ses parents, ce sont les premiers à pouvoir alerter sur la situation de leur enfant », explique la coordinatrice. Ce jeu a été créé pour différencier une crise d’adolescence et une crise psychotique.

Une immersion totale