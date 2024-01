Essonne : Eve gilles, Miss France 2024 auprès de ses fans franciliens

Le 20 janvier, Miss France 2024 est venue à la rencontre de son public à l’Intermarché d’Egly.

Miss France 2024 a émerveillé ses fans avec son sourire et sa sympathie. Durant plus de deux heures, Eve Gilles a salué une par une les personnes venues la rencontrer lors de sa séance de dédicaces à l’Intermarché d’Egly. L’échange est rapide, mais chaleureux.

A partir de 15 heures, enfants et adultes ont eu le droit à une carte signée, des photos-souvenirs et quelques mots bienveillants. Pour la nouvelle Miss France, l’exercice est à la fois complexe et agréable : « C’est toujours un plaisir de rencontrer celles et ceux qui me suivent depuis mes débuts, j’essaye de ne pas faire de déçus et de passer autant de temps avec les premiers et les derniers de la file ».

Les employés du magasin, les commerçants de la zone et les élus aglatiens ont été invités à rencontrer Eve Gilles dès 14h30. « C’est important de permettre aux personnels de participer au même titre que le public, c’est notre temps fort chaque année », explique Sovann You, gérant du supermarché. Le 21 janvier de l’année dernière, Indira Ampiot, Miss France 2023, était venue aussi pour une séance de dédicaces dans les locaux d’Intermarché. « Peu importe la superficie de l’établissement ou de la commune, Miss France a été élue par les Français et il est essentiel de venir à leur rencontre dans toutes les régions de France », souligne Estelle Sabathier, responsable des relations extérieures à la société Miss France et Miss Bretagne 2012.

Toutes les générations réunies

Dans la file, des fans de la première heure comme Philippine, 29 ans, venue des Yvelines : « Je suis Eve Gilles depuis juillet dernier. Je l’avais repéré et je savais que ce serait Miss Nord Pas-de-Calais, puis Miss France. C’était incompréhensible si ce n’était pas elle. » La jeune femme a sympathisé avec deux sœurs de Seine-et-Marne, Lilou et Noelline, 21 et 19 ans. Elles ont demandé à Miss France 2024 de signer leur livre “Miss France 1920-2020” sur lequel Diane Leyre, Miss France 2022, a déjà dédicacé.

Il y a aussi des personnes retraitées qui ont fait le déplacement. Jean et Janine sont venus apporter leur soutien à Eve Gilles, victime de harcèlement sur son physique, notamment sur ses cheveux courts… « On lui a fait plein de compliments et on lui a dit que sa coupe courte était très jolie », confie la femme. « Elle est simple, humble, très souriante. On tenait à lui souhaiter une bonne année et lui dire que les cheveux courts pour une femme ne doivent pas être un obstacle, il peut y avoir d’autres Miss à la coupe courte ! », ajoute son mari.

Ceux qui n’ont pas pu se déplacer à Egly seront heureux d’apprendre Eve Gilles sera de retour en Essonne le samedi 16 mars au centre commercial Au Shopping de Brétigny-sur-Orge.