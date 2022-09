Essonne : une exposition dédiée à l’histoire de la Poste à Milly-la-Forêt jusqu’au 2 octobre

Les Amis de Milly-en-Gâtinais et ses environs (LAMGE) présentent l’histoire de la Poste locale dans un livre et dans une exposition.

Une exposition riche autour des bureaux de poste, des facteurs et des timbres milliacois. Le livre « Histoire postale de Milly-la-Forêt et de ses environs » a été écrit à quatre mains avec Eric Gachot, président de LAMGE et Dominique Bidault, président de l’association philatélique et cartophile de Milly-la-Forêt et Environs.

Au fil des 146 pages, le lecteur découvre des cartes postales, des photos des anciens bureaux de poste, des enveloppes commémoratives autour de Claude François ou encore Jean Cocteau. « Si vous ne l’avez pas, vous devez l’acheter et vous ferez une bonne action en libérant de la place chez notre trésorier Michel Leturcq », sourit Eric Gachot. L’ouvrage est édité en 250 exemplaires et est disponible à l’office de tourisme de Milly-la-Forêt. La préface a été écrite par François Orcel, maire honoraire et neveu de Pierre Darbonne, ancien maire qui a inauguré la Poste de Milly-la-Forêt.